Narsist Kişilik Bozukluğuna Sahip Olan İnsanların Beyinde Küçülmeye Sebep Olduğunu Biliyor muydunuz?

Günümüzde popülerlik kazanan Narsizm kavramını birçok kişi merak ediyor. Kişide empati kuramama ve benmerkezci bir yaşam tarzıyla kendini gösteren Narsizm, aslında fizyolojik olarak da zarar veriyor. Uzman psikolog Ayşenur Acar'a göre Narsist kişiliği bozukluğuna sahip olan kişiler beyinde küçülmeye sebep oluyor. Sadece psikolojik olarak değil aynı zamanda hafızada zayıflama ve karar vermede güçlük gibi sorunlara da yol açıyor. Ayşenur Acar'ın açıklamaları için sizleri şöyle alalım...👇