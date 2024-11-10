Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün En Mutlu Anlarından Biri: Mark Twain Ödülleri ile İlgili Detaylar

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık hayatına birçok başarıyı sığdırdı. Bu başarılardan bir tanesi de Amerikan edebiyatı ve kültürüne katkı sağlayan isimleri onurlandırmak amacıyla verilen prestijli bir ödül olan Mark Twain Ödülleri idi. Mustafa Kemal Paşa'nın en mutlu anlarından biri olan bu olay sonrasında Atatürk, 'Bu aldığım en iyi kompliman' ifadelerini kullanmıştı. Peki Ata'mızın en mutlu olduğu o anın detaylarını merak ediyor musunuz? Öğrendikten sonra ona bir kez daha hayran kalacaksınız!

Kaynak: CNN Türk