Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün En Mutlu Anlarından Biri: Mark Twain Ödülleri ile İlgili Detaylar
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün En Mutlu Anlarından Biri: Mark Twain Ödülleri ile İlgili Detaylar
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık hayatına birçok başarıyı sığdırdı. Bu başarılardan bir tanesi de Amerikan edebiyatı ve kültürüne katkı sağlayan isimleri onurlandırmak amacıyla verilen prestijli bir ödül olan Mark Twain Ödülleri idi. Mustafa Kemal Paşa'nın en mutlu anlarından biri olan bu olay sonrasında Atatürk, 'Bu aldığım en iyi kompliman' ifadelerini kullanmıştı. Peki Ata'mızın en mutlu olduğu o anın detaylarını merak ediyor musunuz? Öğrendikten sonra ona bir kez daha hayran kalacaksınız!
Kaynak: CNN Türk
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Her 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi Atatürk'e borçluyuz.
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57 yıllık hayatına birçok başarıyı sığdırmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında Mark Twain Ödülü'ne layık görüldüğünü biliyor muydunuz?
Ödülün takdimine dair ilk bilgi, cemiyetin kurucusu ve başkanı Cyril Clemens’in 4 Kasım 1937’de Atatürk’e yazdığı mektupta yer aldı.
Öte yandan, Mark Twain Madalyası, Türkiye ve dünya çapındaki gazetelerde kısa haberlerle duyuruldu.
Bir süre sonra Mark Twain Cemiyeti, Atatürk’e Türk milletine neşe ve rehberlik sunduğu için Mark Twain Nişanı verildiğine dair bir mektup gönderdi.
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Yazar Ümit Alan ise bu olayı şu şekilde özetliyor👇
Mustafa Kemal Atatürk'e hayran kalmamak mümkün değil. Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?
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