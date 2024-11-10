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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün En Mutlu Anlarından Biri: Mark Twain Ödülleri ile İlgili Detaylar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün En Mutlu Anlarından Biri: Mark Twain Ödülleri ile İlgili Detaylar

Atatürk
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2024 - 11:59

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık hayatına birçok başarıyı sığdırdı. Bu başarılardan bir tanesi de Amerikan edebiyatı ve kültürüne katkı sağlayan isimleri onurlandırmak amacıyla verilen prestijli bir ödül olan Mark Twain Ödülleri idi. Mustafa Kemal Paşa'nın en mutlu anlarından biri olan bu olay sonrasında Atatürk, 'Bu aldığım en iyi kompliman' ifadelerini kullanmıştı. Peki Ata'mızın en mutlu olduğu o anın detaylarını merak ediyor musunuz? Öğrendikten sonra ona bir kez daha hayran kalacaksınız!

Kaynak: CNN Türk

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Her 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi Atatürk'e borçluyuz.

Her 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi Atatürk'e borçluyuz.

57 yıllık hayatına birçok başarıyı sığdırmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında Mark Twain Ödülü'ne layık görüldüğünü biliyor muydunuz?

Ödülün takdimine dair ilk bilgi, cemiyetin kurucusu ve başkanı Cyril Clemens’in 4 Kasım 1937’de Atatürk’e yazdığı mektupta yer aldı.

Ödülün takdimine dair ilk bilgi, cemiyetin kurucusu ve başkanı Cyril Clemens’in 4 Kasım 1937’de Atatürk’e yazdığı mektupta yer aldı.

Mektupta, “Sayın Cumhurreisi Atatürk, lütfen kabul buyurduğunuz Mark Twain madalyasını büyük memnuniyetle takdim ediyoruz. Mark Twain hayatta olsaydı bugün Türk milletine gülmesini ve hayattan zevk almasını öğretmiş olan sizden fazla hiç kimseye hayran olmazdı fikrindeyiz.” deniliyordu.

Öte yandan, Mark Twain Madalyası, Türkiye ve dünya çapındaki gazetelerde kısa haberlerle duyuruldu.

Öte yandan, Mark Twain Madalyası, Türkiye ve dünya çapındaki gazetelerde kısa haberlerle duyuruldu.

Atatürk, bu ödülü kabul etmesinin ardından cemiyete bir teşekkür olarak altın “K. A.” monogramı ve sağlam gümüş çerçeve içinde fotoğrafını göndermişti. Fotoğrafında, Atatürk Mark Twain Madalyası’nı takmıştı. Allen, yazısının sonunda, Atatürk’ün Fransızca çevirilerini okuduğu ve Mark Twain’ın eserlerine olan derin hayranlığını belirtti. Atatürk’ün madalyaya verdiği tepkiler ise, kendisiyle birçok kez görüşme fırsatı bulan yazar Münir Hayri Egeli’nin anılarında yer aldı. Egeli’nin aktardığına göre, Atatürk daha önce İngiltere Kralı’nın ünlü dizbağı nişanını reddetmişti.

Bir süre sonra Mark Twain Cemiyeti, Atatürk’e Türk milletine neşe ve rehberlik sunduğu için Mark Twain Nişanı verildiğine dair bir mektup gönderdi.

Bir süre sonra Mark Twain Cemiyeti, Atatürk’e Türk milletine neşe ve rehberlik sunduğu için Mark Twain Nişanı verildiğine dair bir mektup gönderdi.

Egeli, Atatürk’ün bu haberi çok memnuniyetle karşıladığını ve ajansa vermelerini emrettiğini belirtiyor. Etrafındakilerin şaşkınlıklarını gören Atatürk, 'Hayatta işittiğim en büyük kompliman budur. Benim insan tarafımı övüyorlar.' diyerek duygularını ifade etti.

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Yazar Ümit Alan ise bu olayı şu şekilde özetliyor👇

Yazar Ümit Alan ise bu olayı şu şekilde özetliyor👇

Mustafa Kemal Atatürk'e hayran kalmamak mümkün değil. Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

Mustafa Kemal Atatürk'e hayran kalmamak mümkün değil. Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?
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