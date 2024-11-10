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Dondurma Çubuklarının Ahşaptan Yapılmasının Arkasındaki Aşırı Mantıklı Sebep

Dondurma Çubuklarının Ahşaptan Yapılmasının Arkasındaki Aşırı Mantıklı Sebep

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2024 - 10:13

Dondurma yemeyi sevmeyeniniz yoktur. Birçok tüketici dondurma çubuklarının ahşaptan yapıldığını bilse de bunun arkasında yatan sebebi bilmiyor. Dondurma çubuklarının yapımında özellikle ahşap malzeme seçilmesinin ekonomik ve bilimsel sebepleri var. Peki dondurma çubuklarının ahşaptan yapılmasının sebebi ne? Gelin, detaylıca öğrenelim...

Kaynak: http://tr.birchcutlery.com/news/why-a...
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Malum yaz bitti, dondurma mevsimini geride bıraktık. Bazılarımız belki de hala dondurma tüketiyor. Peki dondurma çubuklarının neden hep ahşaptan yapıldığını merak etmiş miydiniz?

Malum yaz bitti, dondurma mevsimini geride bıraktık. Bazılarımız belki de hala dondurma tüketiyor. Peki dondurma çubuklarının neden hep ahşaptan yapıldığını merak etmiş miydiniz?

Aslında bunun arkasında son derece mantıklı bir bilimsel sebep yatıyor. İsterseniz daha fazla uzatmadan, sebebini anlatalım...

Aslında bunun arkasında son derece mantıklı bir bilimsel sebep yatıyor. İsterseniz daha fazla uzatmadan, sebebini anlatalım...

Tabii bilimsel sebeplerden önce ekonomik sebepleri de var. Ahşap maliyet açısından diğer malzemelere göre çok daha ucuz.

Tabii bilimsel sebeplerden önce ekonomik sebepleri de var. Ahşap maliyet açısından diğer malzemelere göre çok daha ucuz.

Sizler de takdir edersiniz ki ağaçlar yenilenebilir kaynak. E bu da geri dönüşüm mevzusunu kolaylaştırıyor. Biyolojik olarak da parçalanabilir olduğu için, son derece çevre dostu!

Sizler de takdir edersiniz ki ağaçlar yenilenebilir kaynak. E bu da geri dönüşüm mevzusunu kolaylaştırıyor. Biyolojik olarak da parçalanabilir olduğu için, son derece çevre dostu!

Ahşap ayrıca zehirli katkı maddeleri içermez. Yani dondurmanın içerisine herhangi bir madde sızamaz.

Ahşap ayrıca zehirli katkı maddeleri içermez. Yani dondurmanın içerisine herhangi bir madde sızamaz.
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Ve asıl bilimsel sebebi ise ahşapların iyi bir yalıtkan olması. Dondurma yiyen kişinin eli bu sayede üşümüyor.

Ve asıl bilimsel sebebi ise ahşapların iyi bir yalıtkan olması. Dondurma yiyen kişinin eli bu sayede üşümüyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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