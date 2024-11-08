Yıllarca Kocasının Egemenliği Altında Yaşadığı İçin Maddi Özgürlüğünü Kaybeden Kadından İlginç Açıklamalar
Yıllarca Kocasının Egemenliği Altında Yaşadığı İçin Maddi Özgürlüğünü Kaybeden Kadından İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Son zamanlarda dünya çapında popülerlik kazanan tradwife (traditional wife) kavramına belki de aşinasınızdır. Ataerkil toplumlarda kadın ve erkek rolünün adil olmayan bir şekilde oturtulmasıyla birlikte kadının maddi özgürlüğü elinden alınabiliyor. Jennie isimli bir kadın da yıllarca kocasının maddi egemenliği altında yaşadığı için maddi özgürlüğünü kaybettiğini dile getirdi. Şu anda 4 çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalıştığını vurgulayan kadın bazı açıklamalarda bulundu.
Gelin beraber bakalım...
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"Trad-wife" kavramını duymuşsunuzdur. Dünya çapında gittikçe yaygınlaştığı düşünülen bu kavramın, kadınlar için "alçaltıcı" olduğu düşünülüyor.
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Tam açılımı "traditional-wife" olan bu kavram tam olarak nedir? Aslına bakarsanız tam Türkçesiyle "geleneksel eş" anlamına geliyor.
Jennie isimli bir kadın da "tradwife" geleneği hakkında herkesi uyarıyor. Kadınlar için son derece tehlikeli olan bu düzen, aslında kendisininde yıllardır aşina olduğu bir şeymiş.
Kiliseden ayrıldıktan sonra ailesiyle iletişimi kesen Jennie, bir adamla evleniyor. İş bulamadığı süre boyunca ise bir adamla evli kalıyor ve hayatı adeta cehenneme dönüyor.
Yıllarca kocasının egemenliği altında yaşadığını dile getiren Jennie, 24 senelik evliliğinin ardından "özgürleştiğini" de vurguluyor.
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Evliliğinden önce küçük bir mobilya şirketi olan kadın, evlendikten sonra ekonomik özgürlüğünü bırakmak zorunda kalmış. Şimdi ise 4 çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalıştığını vurguluyor.
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