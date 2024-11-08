Yıllarca Kocasının Egemenliği Altında Yaşadığı İçin Maddi Özgürlüğünü Kaybeden Kadından İlginç Açıklamalar

Son zamanlarda dünya çapında popülerlik kazanan tradwife (traditional wife) kavramına belki de aşinasınızdır. Ataerkil toplumlarda kadın ve erkek rolünün adil olmayan bir şekilde oturtulmasıyla birlikte kadının maddi özgürlüğü elinden alınabiliyor. Jennie isimli bir kadın da yıllarca kocasının maddi egemenliği altında yaşadığı için maddi özgürlüğünü kaybettiğini dile getirdi. Şu anda 4 çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalıştığını vurgulayan kadın bazı açıklamalarda bulundu.

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