Başkalarının Evinde Karşılaştıkları Birbirinden İlginç Kuralları Paylaşan Kişiler
Başkalarının Evinde Karşılaştıkları Birbirinden İlginç Kuralları Paylaşan Kişiler
Sizler de takdir edersiniz ki her ev farkı bir kültür demek. Bir başkasının evine gittiğimizde farklı bir kuralla ya da ilginç davranışlar bütünüyle karşılaşmak son derece olası. Bir kullanıcı da başkalarının evinde karşılaşılan en garip kuralı sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen yorumlar ise hem güldürdü hem de uzaklara doldurdu. İsterseniz o yanıtlara gelin, beraber bakalım👇
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Bir kullanıcı, "Başkasının evinde gördüğünüz en tuhaf ev kuralı neydi?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Diğer kullanıcılar da verdikleri cevaplarla bizleri farklı kültürlerle yüzleştirdi. Buyrun beraber bakalım...👇
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