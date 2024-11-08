Hollywood Abartısı Değilmiş: Dilimiz Soğuk Metal Bir Yüzeye Değdiğinde Neden Yapışır?
Hollywood Abartısı Değilmiş: Dilimiz Soğuk Metal Bir Yüzeye Değdiğinde Neden Yapışır?
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/can-you-g...
Hollywood filmlerinde bazı karakterlerin dilinin metal yüzeye değdiğinde yapıştığını görmüşsünüzdür. Her ne kadar bu tarz bir durum ütopik gibi görünse de aslında değil. Dilimiz gerçekten de metal bir yüzeye yapışabilir. Peki dilimizin metal yüzeye yapışmasının arkasındaki ilginç bilimsel sebep ne? Dilimiz neden metal yüzeye yapışır?
Anlattık!
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A Christmas Story filmindeki Flick karakterinin bu sahnesine hepimiz aşinayız. Arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu dili direğe yapışan Flick karakteri aslında bir Hollywood abartısı mı?
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Aslında değil! Gerçekten dilimiz soğuk bir metale temas edince yapışabilir. Peki nasıl?
İşin sırrı, “termal denge” denilen bir bilimsel ilkeye dayanıyor. Diliniz soğuk bir metale değdiğinde, metal sıcaklığı hızla dilinizden çeker.
Bu hızla gerçekleşen ısı transferi, dilin üzerindeki tükürüğün anında donmasına ve dilin metale yapışmasına neden olur.
Aynı şey bir buz kalıbı veya dondurma yalarken de olabilir ancak metal kadar ısı iletken olmadığı için yapışma daha zayıftır ve dilinizi kolayca geri çekebilirsiniz.
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