Hollywood Abartısı Değilmiş: Dilimiz Soğuk Metal Bir Yüzeye Değdiğinde Neden Yapışır?

Hollywood filmlerinde bazı karakterlerin dilinin metal yüzeye değdiğinde yapıştığını görmüşsünüzdür. Her ne kadar bu tarz bir durum ütopik gibi görünse de aslında değil. Dilimiz gerçekten de metal bir yüzeye yapışabilir. Peki dilimizin metal yüzeye yapışmasının arkasındaki ilginç bilimsel sebep ne? Dilimiz neden metal yüzeye yapışır?

Anlattık!