Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
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1. 👇
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2. "Gözlerin ne kadar bozuk diye sorduklarında ben"
3. "Gece 2'de ben"
4. "Gece 3'te ben"
5. "Motivasyonum varken kurduğum saat 4 alarmını erteliyorum"
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6. "Yemek olmadığı için uyuyorum"
7. "Param olduğunda üzüntü vücudumu terk ediyor"
8. 👇
9. "Fazla düşünmek antrenman olsaydı ben"
10. "Şu sıralar istediğim tek şey"
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11. "Anne olursam ben"
12. "Regl ağrım olsa da normal davranmaya çalışıyorum"
13. "İşe giderken yatağıma son kez bakıyorum"
14. "Konuşmanın ortasında ne dediğimi hatırlamaya çalışıyorum"
15. "Borç verdiğim parayı istemek böyle hissettiriyor"
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