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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2024 - 14:44

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...

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1. 👇

1. 👇
twitter.com

2. "Gözlerin ne kadar bozuk diye sorduklarında ben"

2. "Gözlerin ne kadar bozuk diye sorduklarında ben"
twitter.com

3. "Gece 2'de ben"

3. "Gece 2'de ben"
twitter.com

4. "Gece 3'te ben"

4. "Gece 3'te ben"
twitter.com

5. "Motivasyonum varken kurduğum saat 4 alarmını erteliyorum"

5. "Motivasyonum varken kurduğum saat 4 alarmını erteliyorum"
twitter.com
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6. "Yemek olmadığı için uyuyorum"

6. "Yemek olmadığı için uyuyorum"
twitter.com

7. "Param olduğunda üzüntü vücudumu terk ediyor"

7. "Param olduğunda üzüntü vücudumu terk ediyor"
twitter.com

8. 👇

8. 👇
twitter.com

9. "Fazla düşünmek antrenman olsaydı ben"

9. "Fazla düşünmek antrenman olsaydı ben"
twitter.com

10. "Şu sıralar istediğim tek şey"

10. "Şu sıralar istediğim tek şey"
twitter.com

'Para'

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11. "Anne olursam ben"

11. "Anne olursam ben"
twitter.com

12. "Regl ağrım olsa da normal davranmaya çalışıyorum"

12. "Regl ağrım olsa da normal davranmaya çalışıyorum"
twitter.com

13. "İşe giderken yatağıma son kez bakıyorum"

13. "İşe giderken yatağıma son kez bakıyorum"
twitter.com

14. "Konuşmanın ortasında ne dediğimi hatırlamaya çalışıyorum"

14. "Konuşmanın ortasında ne dediğimi hatırlamaya çalışıyorum"
twitter.com

15. "Borç verdiğim parayı istemek böyle hissettiriyor"

15. "Borç verdiğim parayı istemek böyle hissettiriyor"
twitter.com

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