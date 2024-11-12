Ünlü Prof. Dr. Arif Verimli "Büyük Bir Sosyal Patlama Olacak" Diyerek Uyardı

Son zamanlarda ülke gündemimizde hiç olmadığı kadar yasadışı bahis, kumar ve bağımlılık haberi yer alıyor. Müge Anlı'dan tanıdığımız ünlü Prof. Dr. Arfi Verimli de bu konuya değindi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü doktor, bu vakaların ne kadar arttığına dikkat çekti. Verimli, bu konuda ileride yaşanacaklara karşı da uyardı.

Bu paylaşıma gelen yorumlar ise, yapılan tespiti bir adım daha öteye taşıdı.