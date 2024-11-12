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Ünlü Prof. Dr. Arif Verimli "Büyük Bir Sosyal Patlama Olacak" Diyerek Uyardı

Ünlü Prof. Dr. Arif Verimli "Büyük Bir Sosyal Patlama Olacak" Diyerek Uyardı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 11:19

Son zamanlarda ülke gündemimizde hiç olmadığı kadar yasadışı bahis, kumar ve bağımlılık haberi yer alıyor. Müge Anlı'dan tanıdığımız ünlü Prof. Dr. Arfi Verimli de bu konuya değindi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü doktor, bu vakaların ne kadar arttığına dikkat çekti. Verimli, bu konuda ileride yaşanacaklara karşı da uyardı. 

Bu paylaşıma gelen yorumlar ise, yapılan tespiti bir adım daha öteye taşıdı.

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Türkiye'de sanal kumar bağımlılığı, yasadışı bahis bağımlılığı hiç olmadığı kadar yüksek.

Türkiye'de sanal kumar bağımlılığı, yasadışı bahis bağımlılığı hiç olmadığı kadar yüksek.

Son zamanlarda gündemimizden düşmeyen bu haberler, ne kadar vahim bir durumda olduğumuzu gösterir nitelikte. Sanal kumar batağına düşenlerden ise tüm servetini, ailesini kaybedenler bile var.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 37’sini kumar bağımlıları oluşturuyor.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 37’sini kumar bağımlıları oluşturuyor.

Bu oran ise madde bağımlılığı başvurularına oldukça yakın.

Sanal kumar bağımlılığının nasıl bir noktaya geldiğine dikkat çeken bir isim de kendisini özellikle Müge Anlı'dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli oldu.

Sanal kumar bağımlılığının nasıl bir noktaya geldiğine dikkat çeken bir isim de kendisini özellikle Müge Anlı'dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli oldu.

Arif Verimli, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bu vakaların 'meslek hayatında hiç görmediği kadar' olduğunu açıkladı.

"Çok büyük bir sosyal patlama olacak bu alanda..."

"Çok büyük bir sosyal patlama olacak bu alanda..."
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Vatandaşlar da aynı görüşte...

Vatandaşlar da aynı görüşte...
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