Ünlü Prof. Dr. Arif Verimli "Büyük Bir Sosyal Patlama Olacak" Diyerek Uyardı
Ünlü Prof. Dr. Arif Verimli "Büyük Bir Sosyal Patlama Olacak" Diyerek Uyardı
Son zamanlarda ülke gündemimizde hiç olmadığı kadar yasadışı bahis, kumar ve bağımlılık haberi yer alıyor. Müge Anlı'dan tanıdığımız ünlü Prof. Dr. Arfi Verimli de bu konuya değindi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü doktor, bu vakaların ne kadar arttığına dikkat çekti. Verimli, bu konuda ileride yaşanacaklara karşı da uyardı.
Bu paylaşıma gelen yorumlar ise, yapılan tespiti bir adım daha öteye taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de sanal kumar bağımlılığı, yasadışı bahis bağımlılığı hiç olmadığı kadar yüksek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 37’sini kumar bağımlıları oluşturuyor.
Sanal kumar bağımlılığının nasıl bir noktaya geldiğine dikkat çeken bir isim de kendisini özellikle Müge Anlı'dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli oldu.
"Çok büyük bir sosyal patlama olacak bu alanda..."
Vatandaşlar da aynı görüşte...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın