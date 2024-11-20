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Betona Gömülü İpi Takip Eden Tesisatçı 2 Milyon Sterlin Değerinde 30 Kilo Sikke Buldu!

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Betona Gömülü İpi Takip Eden Tesisatçı 2 Milyon Sterlin Değerinde 30 Kilo Sikke Buldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 18:42

Avusturalya'da bir tesisatçı, tadilat yaptığı evin bodrumunun altında betona gömülü bir hazine buldu! Borular arasında gömülü olan kutu, diğer işçiler tarafından önemsenmedi! Ancak ismi açıklanmayan tesisatçı, 2 milyon sterlin değerindeki kutu içindeki serveti bulmakla kalmadı, hazineden payını da aldı. Tesadüfen bulunan kutudaki altınların üzerindeki resim ise dikkat çekiciydi! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/3178746...
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Avusturya'nın Viyana kentinde Penzing bölgesinde yer alan bir evin bodrum katındaki tadilat, tesisatçıya servet kazandırdı!

Avusturya'nın Viyana kentinde Penzing bölgesinde yer alan bir evin bodrum katındaki tadilat, tesisatçıya servet kazandırdı!

Metal bir kutu içindeki servet, ev sahibi ile tesisatçı arasında eşit olarak paylaşıldı.

İsmi açıklanmayan tesisatçı, Penzing bölgesinde yenileme çalışmaları yapılan villanın bodum katında betondan dışarıya çıkan ipi takip etti. Üstelik meslektaşları bu basit ipucunu umursamamışlardı bile!

İsmi açıklanmayan tesisatçı, Penzing bölgesinde yenileme çalışmaları yapılan villanın bodum katında betondan dışarıya çıkan ipi takip etti. Üstelik meslektaşları bu basit ipucunu umursamamışlardı bile!

Ancak şanslı tesisatçı, önce ipi betondan çıkarmayı denedi. Başaramayınca ise betonu bir kürek yardımı ile kırdı ve paslı metal kutuya ulaştı. Önceki gün ipi keşfeden ancak görmezden gelen işçi, meraklı tesisatçının adeta talihini döndürdü!

Paslı kutunun içinden 2 milyon sterlin değerlinde 30 kilogramlık saf altın sikke yığını çıktı! Sikkelerin üzerineki damga ise bu milyonluk keşif kadar dikkat çekiciydi.

Paslı kutunun içinden 2 milyon sterlin değerlinde 30 kilogramlık saf altın sikke yığını çıktı! Sikkelerin üzerineki damga ise bu milyonluk keşif kadar dikkat çekiciydi.

Kutudan çıkan 2 milyon sterlin değerlindeki 30 kilogram ağırlığındaki sikkelerin üzerinde Avusturyalı besteci Mozart'ın resimleri damgalanmış. Meraklı tesisatçı, sandıktan çıkan servetin yarısının yani 1 milyon sterlinin sahibi oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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