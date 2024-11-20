Betona Gömülü İpi Takip Eden Tesisatçı 2 Milyon Sterlin Değerinde 30 Kilo Sikke Buldu!
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Betona Gömülü İpi Takip Eden Tesisatçı 2 Milyon Sterlin Değerinde 30 Kilo Sikke Buldu!
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/3178746...
Avusturalya'da bir tesisatçı, tadilat yaptığı evin bodrumunun altında betona gömülü bir hazine buldu! Borular arasında gömülü olan kutu, diğer işçiler tarafından önemsenmedi! Ancak ismi açıklanmayan tesisatçı, 2 milyon sterlin değerindeki kutu içindeki serveti bulmakla kalmadı, hazineden payını da aldı. Tesadüfen bulunan kutudaki altınların üzerindeki resim ise dikkat çekiciydi!
İşte, detaylar...
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Avusturya'nın Viyana kentinde Penzing bölgesinde yer alan bir evin bodrum katındaki tadilat, tesisatçıya servet kazandırdı!
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İsmi açıklanmayan tesisatçı, Penzing bölgesinde yenileme çalışmaları yapılan villanın bodum katında betondan dışarıya çıkan ipi takip etti. Üstelik meslektaşları bu basit ipucunu umursamamışlardı bile!
Paslı kutunun içinden 2 milyon sterlin değerlinde 30 kilogramlık saf altın sikke yığını çıktı! Sikkelerin üzerineki damga ise bu milyonluk keşif kadar dikkat çekiciydi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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