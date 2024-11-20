Betona Gömülü İpi Takip Eden Tesisatçı 2 Milyon Sterlin Değerinde 30 Kilo Sikke Buldu!

Avusturalya'da bir tesisatçı, tadilat yaptığı evin bodrumunun altında betona gömülü bir hazine buldu! Borular arasında gömülü olan kutu, diğer işçiler tarafından önemsenmedi! Ancak ismi açıklanmayan tesisatçı, 2 milyon sterlin değerindeki kutu içindeki serveti bulmakla kalmadı, hazineden payını da aldı. Tesadüfen bulunan kutudaki altınların üzerindeki resim ise dikkat çekiciydi!

İşte, detaylar...