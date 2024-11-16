Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Tarihin en derin izleriyle çağın ötesini temsil edenlerle karşılaşmaya hazır olun! Zamana meydan okuyan bu tarihi eserlere hayran olacaksınız. Yapıldıkları zamanın en iyilerinin günümüze kadar ulaşan izleriyle birbirinden özel varoluş hikayeleri sizi bekliyor. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favoriniz hangisi olacak!
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. İlk olarak M.Ö. 3000 ila 2000 yıllarına gidiyoruz!
2. 16. yüzyılın ortalarına ait miğfer
3. 19. yüzyıl sanayileşmenin ayakkabı yapımına ilk izleri "French Pinet Boots"
4. Günümüze ulaşan en eski resimli kodekslerden biri: Vergilius Vaticanus
5. M.S. 8. yüzyıl Chamunda
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6. 1542 tarihli Kral VIII. Henry ve Berber Cerrahlar tablosu
7. M.S. 1. yüzyıla tarihlenen bir Roma Su Kemeri
8. 6. yüzyıl İtalya, Ravenna'daki San Vitale Rahip Bazilikası
9. Sasani İmparatorluğu, İran'daki Sarvestan Sarayı'nın kalıntıları
10. Buda'nın vaaz verdiği sahnelerin bulunduğu adak taşı
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11. Bolivya'daki Güneş Kapısı
12. Sırada tüyler ürpertici bir eser var: Nis'teki Kafatası Kulesi
13. Roma oymalı cam mücevher
14. 19. yüzyıl gravürü, Büyük İskender'in mimarı Dinocrates tarafından tasarlandı!
15. Khorsabad'daki Sargon II'nin kraliyet sarayı yeniden su yüzüne çıkıyor.
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