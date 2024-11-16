onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 00:29

Tarihin en derin izleriyle çağın ötesini temsil edenlerle karşılaşmaya hazır olun! Zamana meydan okuyan bu tarihi eserlere hayran olacaksınız. Yapıldıkları zamanın en iyilerinin günümüze kadar ulaşan izleriyle birbirinden özel varoluş hikayeleri sizi bekliyor. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favoriniz hangisi olacak! 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk olarak M.Ö. 3000 ila 2000 yıllarına gidiyoruz!

1. İlk olarak M.Ö. 3000 ila 2000 yıllarına gidiyoruz!

Kap içerisindeki 'başrahip' heykeli M.Ö. yaklaşık olarak 3000 ila 2000 yıllarına tarihleniyor. Eser, günümüzün Irak sınırları içerisinde 1929 ila 1930 yılında Uruk Antik Mezopotamya Kenti’nde yapılan kazılar esnasında ortaya çıktı.

2. 16. yüzyılın ortalarına ait miğfer

2. 16. yüzyılın ortalarına ait miğfer

İşlemeleriyle göz kamaştıran miğfer ve kalkan Fransa Kralı II. Henry'ye ait!

3. 19. yüzyıl sanayileşmenin ayakkabı yapımına ilk izleri "French Pinet Boots"

3. 19. yüzyıl sanayileşmenin ayakkabı yapımına ilk izleri "French Pinet Boots"

Jean-Louis François Pinet, 1855 yılında sanayileşmenin ayakkabı yapımına sunabileceği fırsatlardan ilham alınarak kuruldu. 70'lere gelindiğinde artık Pinet, 800'den fazla işçi çalıştırıyordu. Marka 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'nın lüks bir ayakkabı üreticisiydi ve güzelce yapılmış ayrıntılı işlemelerle süslenmiş ayakkabıları ile dönemin en şık kadınlarının tercihi haline gelmişti. Gördüğünüz ise onlardan biri!

4. Günümüze ulaşan en eski resimli kodekslerden biri: Vergilius Vaticanus

4. Günümüze ulaşan en eski resimli kodekslerden biri: Vergilius Vaticanus

M.S. 4. yüzyılın sonlarında bir pagan soylusu için yazılmış olan Vergilius Vaticanus, günümüze kadar ulaşan en eski ve klasik edebiyatın en önemli resimli kodekslerinden biridir. Rustik ve büyük harflerle yazılmış eserden geriye sadece 76 sayfa kalmıştır Ayrıca, Virgil'in Aeneid ve Georgics'inin parçalarını içerir.

5. M.S. 8. yüzyıl Chamunda

5. M.S. 8. yüzyıl Chamunda

Hindu ana tanrıçası Mahadevi Chandi'nin korkunç bir şekli olan Chamunda, yedi Matrika'dan biridir. Göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olan heykel, günümüzde Odisha'nın Bhubaneswar kentindeki Odisha Eyalet Müzesi'nde sergilenmektedir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. 1542 tarihli Kral VIII. Henry ve Berber Cerrahlar tablosu

6. 1542 tarihli Kral VIII. Henry ve Berber Cerrahlar tablosu

Tablonun yetenekli sanatçısı Hans Holbein the Younger, Kuzey Rönesansı tarzında çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Alman-İsviçreli ressam ve baskı sanatçısı, 16. yüzyılın en büyük portrecilerinden biri olarak tanınırdı.

7. M.S. 1. yüzyıla tarihlenen bir Roma Su Kemeri

7. M.S. 1. yüzyıla tarihlenen bir Roma Su Kemeri

Roma Su Kemeri, bir zamanlar Emerita Augusta olarak bilinen günümüzün Merida'sında yer alıyor. M.S. 1. yüzyılda inşa edilen bu eşsiz eser, yaklaşık 822 metre uzunluğunda ve 25 metre yüksekliğinde. Üstelik 38 kemerli sütun hâlâ ayakta. Ayrıca yapı, 'opus mixtum' adı verilen bir teknikle inşa edildi.

8. 6. yüzyıl İtalya, Ravenna'daki San Vitale Rahip Bazilikası

8. 6. yüzyıl İtalya, Ravenna'daki San Vitale Rahip Bazilikası

İtalya'daki bu göz kamaştırıcı yapı, Ravenna'daki San Vitale Rahip Bazilikası. Eserin tavan mozaiği yüzyıllara aynı ihtişamla meydan okuyor.

9. Sasani İmparatorluğu, İran'daki Sarvestan Sarayı'nın kalıntıları

9. Sasani İmparatorluğu, İran'daki Sarvestan Sarayı'nın kalıntıları

Sasani İmparatorluğu döneminde inşa edilen eserin yapımı M.S. 224'ten 651'e kadar sürdü.

10. Buda'nın vaaz verdiği sahnelerin bulunduğu adak taşı

10. Buda'nın vaaz verdiği sahnelerin bulunduğu adak taşı

Çin'in Kuzey Wei hanedanından kalma eser M.S. 551 yılına tarihleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Bolivya'daki Güneş Kapısı

11. Bolivya'daki Güneş Kapısı

Tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Güneş Kapısı Avrupalı kaşifler tarafından 19. yüzyılın ortalarında keşfedildi.

12. Sırada tüyler ürpertici bir eser var: Nis'teki Kafatası Kulesi

12. Sırada tüyler ürpertici bir eser var: Nis'teki Kafatası Kulesi

Hurşid Paşa, 1809 yılında bir grup Sırp isyancıyı yendikten ve daha sonra 952 kafatasından oluşan metrelerce yükseklikte bir kule inşa ettirdi. Kule zaman içerisinde yıkıldı, fakat daha sonra Sırbistan tarafından restore edildi ve bağımsızlık sembolü haline geldi.

13. Roma oymalı cam mücevher

13. Roma oymalı cam mücevher

Güney İspanya'da bulunan bu mücevher, son derece küçük bir cam parçası üzerine yapılan dikkat çekici Roma oymalarıyla göz kamaştırıyor.

14. 19. yüzyıl gravürü, Büyük İskender'in mimarı Dinocrates tarafından tasarlandı!

14. 19. yüzyıl gravürü, Büyük İskender'in mimarı Dinocrates tarafından tasarlandı!

Mimar Dinocrates tarafından Büyük İskender için tasarlanan şehir gravürü; tüm Athos Dağı'nı kaplayan ve tüm şehri elinde tutan dev bir İskender heykeli içeriyor. Taslak uygulanabilir bulunmayınca, daha mütevazı bir yapı inşa edildi.

15. Khorsabad'daki Sargon II'nin kraliyet sarayı yeniden su yüzüne çıkıyor.

15. Khorsabad'daki Sargon II'nin kraliyet sarayı yeniden su yüzüne çıkıyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın