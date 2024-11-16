Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

M.S. 4. yüzyılın sonlarında bir pagan soylusu için yazılmış olan Vergilius Vaticanus, günümüze kadar ulaşan en eski ve klasik edebiyatın en önemli resimli kodekslerinden biridir. Rustik ve büyük harflerle yazılmış eserden geriye sadece 76 sayfa kalmıştır Ayrıca, Virgil'in Aeneid ve Georgics'inin parçalarını içerir.