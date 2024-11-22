Herkes Antika Perdelerini Satışa Çıkarırken Konyalı Genç Babaannesinin Perdesinden Ceket Diktirdi!
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Herkes Antika Perdelerini Satışa Çıkarırken Konyalı Genç Babaannesinin Perdesinden Ceket Diktirdi!
Son günlerde herkesin dilinde antika perdeler dolaşıyor! Pek çoğumuzun çocukluk anılarımızda yer eden, babaanne ve anneannelerimizin evlerini süsleyen eski perdeler, milyonları bulan rakamlarla satılığa çıkarılıyor. Haliyle 70'li ya da 80'li yıllara ait bu perdeler için hemen her evde sandıklar açılıyor. Konyalı bir genç ise babaannesinin perdelerini satmak yerine ceket olarak değerlendirmeyi seçti.
İşte, antika perde akımını modaya dönüştüren o genç...
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Hepimizin çocukluğundan beri görmeye alışık olduğu, 70'ler ila 80'lerden kalma perdeler son dönemin yıldızı haline geldi.
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Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, "antika perde" satışına başladı. Perde denilince, ilk akla gelen o meşhur motifler ile babaanne perdeleri için kimi 400 bin TL kimi 2.5 milyon değer biçti.
Antika perde akımını sosyal medyadan gören 19 yaşındaki Ömer Ünver, babaannesinin çeyizinden kalan perdeyi kendisine ceket diktirdi.
Babaanne perdesi ile ceketten sonra sırada pantolon, yelek ve şapka var!
Babaanne Adalet Ünver de torununun bu girişiminden memnun!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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