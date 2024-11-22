onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Moda
Herkes Antika Perdelerini Satışa Çıkarırken Konyalı Genç Babaannesinin Perdesinden Ceket Diktirdi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Herkes Antika Perdelerini Satışa Çıkarırken Konyalı Genç Babaannesinin Perdesinden Ceket Diktirdi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 12:10

Son günlerde herkesin dilinde antika perdeler dolaşıyor! Pek çoğumuzun çocukluk anılarımızda yer eden, babaanne ve anneannelerimizin evlerini süsleyen eski perdeler, milyonları bulan rakamlarla satılığa çıkarılıyor. Haliyle 70'li ya da 80'li yıllara ait bu perdeler için hemen her evde sandıklar açılıyor. Konyalı bir genç ise babaannesinin perdelerini satmak yerine ceket olarak değerlendirmeyi seçti. 

İşte, antika perde akımını modaya dönüştüren o genç...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hepimizin çocukluğundan beri görmeye alışık olduğu, 70'ler ila 80'lerden kalma perdeler son dönemin yıldızı haline geldi.

Hepimizin çocukluğundan beri görmeye alışık olduğu, 70'ler ila 80'lerden kalma perdeler son dönemin yıldızı haline geldi.

Tarihi henüz 50 yılı bulan perdeler, bir anda vatandaşlar tarafından antika sayıldı ve herkes sandıklarını açtı.

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, "antika perde" satışına başladı. Perde denilince, ilk akla gelen o meşhur motifler ile babaanne perdeleri için kimi 400 bin TL kimi 2.5 milyon değer biçti.

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, "antika perde" satışına başladı. Perde denilince, ilk akla gelen o meşhur motifler ile babaanne perdeleri için kimi 400 bin TL kimi 2.5 milyon değer biçti.

Konyalı bir genç ise bu akımı bambaşka bir boyuta taşıdı ve meşhur perdeleri moda akımına dönüştürdü.

Antika perde akımını sosyal medyadan gören 19 yaşındaki Ömer Ünver, babaannesinin çeyizinden kalan perdeyi kendisine ceket diktirdi.

Antika perde akımını sosyal medyadan gören 19 yaşındaki Ömer Ünver, babaannesinin çeyizinden kalan perdeyi kendisine ceket diktirdi.

İHA'dan Fahri Mithat Korkusuz'un haberine göre, babaannesinin 50 yıllık perdesini yengesine diktiren Ömer'in başka fikirleri de var.

Babaanne perdesi ile ceketten sonra sırada pantolon, yelek ve şapka var!

Babaanne perdesi ile ceketten sonra sırada pantolon, yelek ve şapka var!

Perdeden dikilen ceket ile dışarıya çıktığını söyleyen Ömer, dışarıdan da güzel yorumlar aldığını söylüyor ve yengesine de elinin emeği için teşekkür ettikten sonra 'Gerçekten de hoşuma gitti' diyor.

Babaanne Adalet Ünver de torununun bu girişiminden memnun!

Babaanne Adalet Ünver de torununun bu girişiminden memnun!

Konya'da yaşayan Adalet Hanım ise, İHA muhabirlerine verdiği demeçte “Ömer torunum yanıma geldi, ‘çeyizlik perden var mı?’ diye sordu. Sandığı açtık baktık ve bulduk. Daha sonra Ömer torunuma verdim. Gidip de geldiğinde kendine ceket diktirmiş çok hoşuma gitti” açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın