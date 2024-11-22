Herkes Antika Perdelerini Satışa Çıkarırken Konyalı Genç Babaannesinin Perdesinden Ceket Diktirdi!

Son günlerde herkesin dilinde antika perdeler dolaşıyor! Pek çoğumuzun çocukluk anılarımızda yer eden, babaanne ve anneannelerimizin evlerini süsleyen eski perdeler, milyonları bulan rakamlarla satılığa çıkarılıyor. Haliyle 70'li ya da 80'li yıllara ait bu perdeler için hemen her evde sandıklar açılıyor. Konyalı bir genç ise babaannesinin perdelerini satmak yerine ceket olarak değerlendirmeyi seçti.

İşte, antika perde akımını modaya dönüştüren o genç...