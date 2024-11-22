onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayatlarındaki "Yokları" Listeleyen Sosyal Medya Kullanıcıları Derdimize Dert Kattılar!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Hayatlarındaki "Yokları" Listeleyen Sosyal Medya Kullanıcıları Derdimize Dert Kattılar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 09:45

Hepimiz hayaller kurarız! Peki bu hayallerin ne kadarını gerçekleştirebileceğiz? İşte bu sorunun yanıtı gelecekteki hayal kırıklıklarımızın sayısını beliyor... Ancak bazen herkesle aynı yolu izlememiz gerekmediğini, bir başkasının hedeflerine ulaştığı yaşın bizim için erken olduğunu kabul etmek gerekir. Bunu düşünerek, 27 yaşındaki sosyal medya kullanıcısının 'yok' listesine birlikte göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bazen hiçbir şeyinizin olmadığını sanabilirsiniz ve hayatın "yokları" içinizi acıtabilir, ama unutmayın siz varsınız.

Tam da bu noktada, @evremznk kullanıcı adlı X hesabı üzerinden paylaşılan 'Toparlanırız inşallah' listesi hepimize 'yokları' düşündürdü.

İşte boğazınızı düğümleyecek "yoklar" listesi: "Neyse ki borcu yok" diyenler de olacaktır tabii!

İşte boğazınızı düğümleyecek "yoklar" listesi: "Neyse ki borcu yok" diyenler de olacaktır tabii!
twitter.com

Bu sözler teselli mi, acıya tuz basmak mı bilemedik? Yorum sizin... 👇

Bu sözler teselli mi, acıya tuz basmak mı bilemedik? Yorum sizin... 👇
twitter.com

"Yeter ki çabamız olsun"👇

"Yeter ki çabamız olsun"👇
twitter.com

Öğütleri cebimize koyduğumuza göre, şimdi gelsin, diğer sosyal medya kullanıcılarının da "yokları"...👇

Öğütleri cebimize koyduğumuza göre, şimdi gelsin, diğer sosyal medya kullanıcılarının da "yokları"...👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dertler birimizde değil ki...👇

Dertler birimizde değil ki...👇
twitter.com

Üstelik yaş da fark etmiyor...👇

Üstelik yaş da fark etmiyor...👇
twitter.com

Evin en büyük çocuğu da dertli en küçük çocuğu da 👇

Evin en büyük çocuğu da dertli en küçük çocuğu da 👇
twitter.com

Gördüğünüz gibi, hepimizde hedef de umut da var: Kiminin ki atanınca kiminin ki evlenince...👇

Gördüğünüz gibi, hepimizde hedef de umut da var: Kiminin ki atanınca kiminin ki evlenince...👇
twitter.com

Ve elbet toparlarız...👇

Ve elbet toparlarız...👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Savaşsan bile kaybedeceğine inanmak..."👇

"Savaşsan bile kaybedeceğine inanmak..."👇
twitter.com

"Şükür, sabır ve inanç"👇

"Şükür, sabır ve inanç"👇
twitter.com

"Umudunu kaybetme"👇

"Umudunu kaybetme"👇
twitter.com

Dememiz o ki elbette 'yok' dediklerimiz kalbimizi kırıyor. Hem de hangi yaşta olursak olalım ama bahar mutlaka gelecek. Sadece zamanını henüz bilmiyor olabilirsiniz. Umudunuzu kaybetmeyin

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın