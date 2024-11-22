Hayatlarındaki "Yokları" Listeleyen Sosyal Medya Kullanıcıları Derdimize Dert Kattılar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Hayatlarındaki "Yokları" Listeleyen Sosyal Medya Kullanıcıları Derdimize Dert Kattılar!
Hepimiz hayaller kurarız! Peki bu hayallerin ne kadarını gerçekleştirebileceğiz? İşte bu sorunun yanıtı gelecekteki hayal kırıklıklarımızın sayısını beliyor... Ancak bazen herkesle aynı yolu izlememiz gerekmediğini, bir başkasının hedeflerine ulaştığı yaşın bizim için erken olduğunu kabul etmek gerekir. Bunu düşünerek, 27 yaşındaki sosyal medya kullanıcısının 'yok' listesine birlikte göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazen hiçbir şeyinizin olmadığını sanabilirsiniz ve hayatın "yokları" içinizi acıtabilir, ama unutmayın siz varsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte boğazınızı düğümleyecek "yoklar" listesi: "Neyse ki borcu yok" diyenler de olacaktır tabii!
Bu sözler teselli mi, acıya tuz basmak mı bilemedik? Yorum sizin... 👇
"Yeter ki çabamız olsun"👇
Öğütleri cebimize koyduğumuza göre, şimdi gelsin, diğer sosyal medya kullanıcılarının da "yokları"...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dertler birimizde değil ki...👇
Üstelik yaş da fark etmiyor...👇
Evin en büyük çocuğu da dertli en küçük çocuğu da 👇
Gördüğünüz gibi, hepimizde hedef de umut da var: Kiminin ki atanınca kiminin ki evlenince...👇
Ve elbet toparlarız...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Savaşsan bile kaybedeceğine inanmak..."👇
"Şükür, sabır ve inanç"👇
"Umudunu kaybetme"👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın