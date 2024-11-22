Hayatlarındaki "Yokları" Listeleyen Sosyal Medya Kullanıcıları Derdimize Dert Kattılar!

Hepimiz hayaller kurarız! Peki bu hayallerin ne kadarını gerçekleştirebileceğiz? İşte bu sorunun yanıtı gelecekteki hayal kırıklıklarımızın sayısını beliyor... Ancak bazen herkesle aynı yolu izlememiz gerekmediğini, bir başkasının hedeflerine ulaştığı yaşın bizim için erken olduğunu kabul etmek gerekir. Bunu düşünerek, 27 yaşındaki sosyal medya kullanıcısının 'yok' listesine birlikte göz atalım.