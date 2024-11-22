Bir Adamın Sevgilisini Aldattığını Hissedeceğiniz Ama Kanıtlayamayacağınız Mesajlar Sinirinizi Zıplatacak!
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Bir Adamın Sevgilisini Aldattığını Hissedeceğiniz Ama Kanıtlayamayacağınız Mesajlar Sinirinizi Zıplatacak!
Eski sevgilinizden duyduğunuz en saçma bahane neydi? Şimdi size yılan hikayesine dönen bir 'şarjım yok' bahanesi ve tabii hikayenin malum sonunu anlatacağız... Zira bazen sevgilinizi Erenler ile sanırsınız, ama o sizi aldatıyordur! Görünen o ki bu hikayeden alacak çok ders var. Gelin, bir aldatma hikayesine daha şahit olalım!
İşte, başlıyoruz...
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Bazen her şey gözümüzün önünde olur... Biliriz işin içinde bir ihanet olduğunu ama ispatlayamayız!
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İşte, @olmekaarabas kullanıcı adlı X hesabının yayınladığı aldatma hikayesi tam da böyle: O da biliyor Erenler ile olmadığını ama kanıtlayamıyor...
Birileri masal anlatmaya daha ilk mesajda başlıyor: Kim şarjı olmadan evden çıkar ki?
Üstelik çözüm basit: "Şarja tak"
Hikayemize hemen bir şahit de bulundu... 👇
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"Kızmasana..." Tabii ne var ki kızacak 👇
Tahmin edersiniz ki sıra özürde 👇
Ve tabii ki "seni seviyor" 👇
Ama "Eren fotoğraf atmış sen yoksun" 👇
"Yoldayım" ama nasıl güzel bir yol... 👇
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Sonrası mı: Erenler ile yorulmuş olacak ki hemen uyuyor... 👇
Sıra geldi üste çıkmaya: "Niye 'ben de seni seviyorum' demiyorsun?" 👇
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"Aşkım rahatsız etme modundaydı duymadım" 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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