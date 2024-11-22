Bir Adamın Sevgilisini Aldattığını Hissedeceğiniz Ama Kanıtlayamayacağınız Mesajlar Sinirinizi Zıplatacak!

Eski sevgilinizden duyduğunuz en saçma bahane neydi? Şimdi size yılan hikayesine dönen bir 'şarjım yok' bahanesi ve tabii hikayenin malum sonunu anlatacağız... Zira bazen sevgilinizi Erenler ile sanırsınız, ama o sizi aldatıyordur! Görünen o ki bu hikayeden alacak çok ders var. Gelin, bir aldatma hikayesine daha şahit olalım!

İşte, başlıyoruz...