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Bir Adamın Sevgilisini Aldattığını Hissedeceğiniz Ama Kanıtlayamayacağınız Mesajlar Sinirinizi Zıplatacak!

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Bir Adamın Sevgilisini Aldattığını Hissedeceğiniz Ama Kanıtlayamayacağınız Mesajlar Sinirinizi Zıplatacak!

Aldatma
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 10:34 Son Güncelleme: 22.11.2024 - 10:44

Eski sevgilinizden duyduğunuz en saçma bahane neydi? Şimdi size yılan hikayesine dönen bir 'şarjım yok' bahanesi ve tabii hikayenin malum sonunu anlatacağız... Zira bazen sevgilinizi Erenler ile sanırsınız, ama o sizi aldatıyordur! Görünen o ki bu hikayeden alacak çok ders var. Gelin, bir aldatma hikayesine daha şahit olalım! 

İşte, başlıyoruz...

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Bazen her şey gözümüzün önünde olur... Biliriz işin içinde bir ihanet olduğunu ama ispatlayamayız!

Bazen her şey gözümüzün önünde olur... Biliriz işin içinde bir ihanet olduğunu ama ispatlayamayız!

İşte, @olmekaarabas kullanıcı adlı X hesabının yayınladığı aldatma hikayesi tam da böyle: O da biliyor Erenler ile olmadığını ama kanıtlayamıyor...

İşte, @olmekaarabas kullanıcı adlı X hesabının yayınladığı aldatma hikayesi tam da böyle: O da biliyor Erenler ile olmadığını ama kanıtlayamıyor...
twitter.com

Gelin, bu hikayeyi en baştan ele alalım! 👇

Birileri masal anlatmaya daha ilk mesajda başlıyor: Kim şarjı olmadan evden çıkar ki?

Birileri masal anlatmaya daha ilk mesajda başlıyor: Kim şarjı olmadan evden çıkar ki?

Üstelik çözüm basit: "Şarja tak"

Üstelik çözüm basit: "Şarja tak"

Hikayemize hemen bir şahit de bulundu... 👇

Hikayemize hemen bir şahit de bulundu... 👇
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"Kızmasana..." Tabii ne var ki kızacak 👇

"Kızmasana..." Tabii ne var ki kızacak 👇

Tahmin edersiniz ki sıra özürde 👇

Tahmin edersiniz ki sıra özürde 👇

Ve tabii ki "seni seviyor" 👇

Ve tabii ki "seni seviyor" 👇

Ama "Eren fotoğraf atmış sen yoksun" 👇

Ama "Eren fotoğraf atmış sen yoksun" 👇

"Yoldayım" ama nasıl güzel bir yol... 👇

"Yoldayım" ama nasıl güzel bir yol... 👇

Aslında 'SS atar mısın?' güzel taktik... Lakin yenmiyor!

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Sonrası mı: Erenler ile yorulmuş olacak ki hemen uyuyor... 👇

Sonrası mı: Erenler ile yorulmuş olacak ki hemen uyuyor... 👇

Sıra geldi üste çıkmaya: "Niye 'ben de seni seviyorum' demiyorsun?" 👇

Sıra geldi üste çıkmaya: "Niye 'ben de seni seviyorum' demiyorsun?" 👇

Bu aşamadan sonra hanımlar, manipülasyonlara dikkat!

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"Aşkım rahatsız etme modundaydı duymadım" 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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