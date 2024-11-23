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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.11.2024 - 00:48

Fotoğraf çekmek sadece deklanşöre basmak değildir! O çok özel anı kaydetmek için doğru zamanı belki de saatlerce beklemeniz gerekir. İşte tam da o anı yakalayan ve fotoğraf karelerini adeta günümüzün Rönesans tablolarına dönüştüren sanatçıları ile tanışın. Acaba sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 fotoğraf karesi arasından favoriniz hangisi olacak, yorumlara yazmayı unutmayın! 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/photo/

Geçen Haftanın Rönesans Tablolarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. Sisin içinde kaybolmak istediğiniz o an!

1. Sisin içinde kaybolmak istediğiniz o an!

2. İşitiyor musunuz sesi: Tarih, doğa ve müzik...

2. İşitiyor musunuz sesi: Tarih, doğa ve müzik...

3. Karanlık çökmeden önce!

3. Karanlık çökmeden önce!

4. Bulutların zarafeti...

4. Bulutların zarafeti...

5. Işıkları kapatın ve izleyin: Yıldızlı gece

5. Işıkları kapatın ve izleyin: Yıldızlı gece
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6. Dünya dönüyor hem de hızla...

6. Dünya dönüyor hem de hızla...

7. Suyun kusursuzluğu: Yansıma!

7. Suyun kusursuzluğu: Yansıma!

8. Yıkılan hayaller...

8. Yıkılan hayaller...

9. Gün biterken, düşüncelerinize ve geceye sis çökerken...

9. Gün biterken, düşüncelerinize ve geceye sis çökerken...

10. Yolun sonunda huzur var

10. Yolun sonunda huzur var
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11. Saflığın ve temizliğin temsilcisi: Kar

11. Saflığın ve temizliğin temsilcisi: Kar

12. Geçmişin geleceğe yansıması!

12. Geçmişin geleceğe yansıması!

13. Soğuk iliklerinize işlerken...

13. Soğuk iliklerinize işlerken...

14. Son akşam yemeğine hazırlık

14. Son akşam yemeğine hazırlık

15. Bu hafta kızıl bir gökyüzü ile veda elim size!

15. Bu hafta kızıl bir gökyüzü ile veda elim size!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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