Zenginliğe Bakış Açınız Değişecek! Ultra Zenginlerle Karşılaşanlardan Trajikomik Hikayeler!
Zenginliğe Bakış Açınız Değişecek! Ultra Zenginlerle Karşılaşanlardan Trajikomik Hikayeler!
Soruyoruz size, zenginliğin sınırı nedir? Ya da fakir ile zengin arasındaki fark nasıl görünür? Pek çoğumuzun hayatını gözden geçirmesine neden olacak esas soru ise sosyal medya platformu X'te soruldu! @platinsevdalisi kullanıcı adlı kişi 'Gerçekten ultra zengin insanların hayatına canlı şahit oldunuz mu hiç?' dedi ve hepimizi düşündürdü. Gelen yanıtlar ise hem güldürdü hem de adeta içimize oturdu!
İşte, 'kıyafetleri bile cennet kumaşı gibi' olan zenginlere dair bildiklerimiz...
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"Baba bu adamlar çok başka yaşıyor, kıyafetleri bile cennet kumaşı gibi" dedi ve çoğumuzu, gerçek olamayacak düşlere daldırdı!
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İşte, ultra zenginlerin hayatına yolculuğu başlatan o X paylaşımı!
Hemen ardından gelen tespit ise sonraki paylaşımlarla resmen kanıtlandı! 👇
Gelin önce "zenginlerin ne kadar zengin olduğunu bilmeyenlere" kaldıralım kadehimizi ve sosyal medyadan gelen yorumlara göz atalım.
Daha en başında gözlükten belli olan zenginlik 👇
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O da zengin tabii 👇
"Bende fazladan var" 👇
Kozalak sobada nasıl yanar ama bilseler! Onlar da toplarlar... 👇
Para her derde deva mıdır, peki? 👇
Bulut geçti... 👇
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O garaja kaç araba sığacak acaba... 👇
Başka sözümüz yok hakim bey: "Aynı gün içinde hem yemek yiyip hep kahve içip hem tatlı yiyorlar..."👇
Biraz da ev hayatı👇
Kibar biri ama 👇
İşte uçurum: "Ultra zengin ve fakir" 👇
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En büyük zenginlik sizsiniz öğretmenim! 👇
"Benimki hayatsa onlarınki ne?" 👇
Güne kahvesiz başlayamayanlar burada mı? 👇
"Fakirken zengin tanımı kafanızda asla oturmuyor!" 👇
"Ultra zengin ortamda bizim ticari zeka" 👇
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Bir de bu var: "Oysa en büyük zenginlik sağlık değil miydi, zaten?" 👇
"Fakir muamelesi" 👇
Sıra sizde, yorumlarda buluşalım! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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