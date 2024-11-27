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Zenginliğe Bakış Açınız Değişecek! Ultra Zenginlerle Karşılaşanlardan Trajikomik Hikayeler!

Zenginliğe Bakış Açınız Değişecek! Ultra Zenginlerle Karşılaşanlardan Trajikomik Hikayeler!

Para
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 00:29

Soruyoruz size, zenginliğin sınırı nedir? Ya da fakir ile zengin arasındaki fark nasıl görünür? Pek çoğumuzun hayatını gözden geçirmesine neden olacak esas soru ise sosyal medya platformu X'te soruldu! @platinsevdalisi kullanıcı adlı kişi 'Gerçekten ultra zengin insanların hayatına canlı şahit oldunuz mu hiç?' dedi ve hepimizi düşündürdü. Gelen yanıtlar ise hem güldürdü hem de adeta içimize oturdu! 

İşte, 'kıyafetleri bile cennet kumaşı gibi' olan zenginlere dair bildiklerimiz...

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"Baba bu adamlar çok başka yaşıyor, kıyafetleri bile cennet kumaşı gibi" dedi ve çoğumuzu, gerçek olamayacak düşlere daldırdı!

"Baba bu adamlar çok başka yaşıyor, kıyafetleri bile cennet kumaşı gibi" dedi ve çoğumuzu, gerçek olamayacak düşlere daldırdı!

İşte, ultra zenginlerin hayatına yolculuğu başlatan o X paylaşımı!

İşte, ultra zenginlerin hayatına yolculuğu başlatan o X paylaşımı!
twitter.com

Hemen ardından gelen tespit ise sonraki paylaşımlarla resmen kanıtlandı! 👇

Hemen ardından gelen tespit ise sonraki paylaşımlarla resmen kanıtlandı! 👇
twitter.com

Gelin önce "zenginlerin ne kadar zengin olduğunu bilmeyenlere" kaldıralım kadehimizi ve sosyal medyadan gelen yorumlara göz atalım.

İşte başlıyoruz...

Daha en başında gözlükten belli olan zenginlik 👇

Daha en başında gözlükten belli olan zenginlik 👇
twitter.com
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O da zengin tabii 👇

O da zengin tabii 👇
twitter.com

"Bende fazladan var" 👇

"Bende fazladan var" 👇
twitter.com

Kozalak sobada nasıl yanar ama bilseler! Onlar da toplarlar... 👇

Kozalak sobada nasıl yanar ama bilseler! Onlar da toplarlar... 👇
twitter.com

Para her derde deva mıdır, peki? 👇

Para her derde deva mıdır, peki? 👇
twitter.com

Bulut geçti... 👇

Bulut geçti... 👇
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O garaja kaç araba sığacak acaba... 👇

O garaja kaç araba sığacak acaba... 👇
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Başka sözümüz yok hakim bey: "Aynı gün içinde hem yemek yiyip hep kahve içip hem tatlı yiyorlar..."👇

Başka sözümüz yok hakim bey: "Aynı gün içinde hem yemek yiyip hep kahve içip hem tatlı yiyorlar..."👇
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Biraz da ev hayatı👇

Biraz da ev hayatı👇
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Kibar biri ama 👇

Kibar biri ama 👇
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İşte uçurum: "Ultra zengin ve fakir" 👇

İşte uçurum: "Ultra zengin ve fakir" 👇
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En büyük zenginlik sizsiniz öğretmenim! 👇

En büyük zenginlik sizsiniz öğretmenim! 👇
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"Benimki hayatsa onlarınki ne?" 👇

"Benimki hayatsa onlarınki ne?" 👇
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Güne kahvesiz başlayamayanlar burada mı? 👇

Güne kahvesiz başlayamayanlar burada mı? 👇
twitter.com

"Fakirken zengin tanımı kafanızda asla oturmuyor!" 👇

"Fakirken zengin tanımı kafanızda asla oturmuyor!" 👇
twitter.com

"Ultra zengin ortamda bizim ticari zeka" 👇

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Bir de bu var: "Oysa en büyük zenginlik sağlık değil miydi, zaten?" 👇

Bir de bu var: "Oysa en büyük zenginlik sağlık değil miydi, zaten?" 👇
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"Fakir muamelesi" 👇

"Fakir muamelesi" 👇
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Sıra sizde, yorumlarda buluşalım! 👇

Sıra sizde, yorumlarda buluşalım! 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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