Bu Kadarı da Fazla! Kadınları Aşağılamak İçin Yapay Zekayı Kullanarak "Türk Kadını Özeti" Görseli Hazırlandı!
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Bu Kadarı da Fazla! Kadınları Aşağılamak İçin Yapay Zekayı Kullanarak "Türk Kadını Özeti" Görseli Hazırlandı!
Kadınları eleştirmekten bıkmayanlar, yine sosyal medyanın gündeminde! Bu kez, X üzerinden yapılan 'Türk kadını özeti' paylaşımı ile şaşkınlık veren bir karalama çalışması yürütülmeye çalışıldı. X'te @6284gercekleri kullanıcı adıyla yer alan kişinin yapay zeka tarafından hazırlanan görseli paylaşmasına sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı. Neyse ki içeriğe tepki gösteren sadece kadınlar değildi. Eleştirilerden erkekler de rahatsız oldu!
İşte, detaylar...
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İnsanoğlu yüzyıllardır, "Kadını" tartışıyor! Kadına dair aşağılama maksatlı genellemeler ve sert söylemler bu kez de bir X kullanıcısının "Türk kadınının özeti" diyerek yaptığı karalama çalışmasına dönüştü.
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İşte, sosyal medyada tepki çeken o paylaşım! 👇
Sosyal medya kullanıcılarının ise kadın, erkek demeden bu tweete verecek bir cevabı vardı! 👇
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Mağara olabilir aslında! 👇
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"Türk bayrağı koyup Türk kızlarını aşağılamak..." 👇
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"Straplez askılı ney lan eşek" 👇
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"Bu kadar ileri gitmişler midir?" 👇
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"Tek kelime mantıklı eleştiri yok" 👇
Bazen ne yapsanız olmuyor... 👇
Madem siz sordunuz, hemen başlayalım👇
Eleştirilere aynı üslup ile yanıt verenler de oldu! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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