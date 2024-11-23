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Bu Kadarı da Fazla! Kadınları Aşağılamak İçin Yapay Zekayı Kullanarak "Türk Kadını Özeti" Görseli Hazırlandı!

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Bu Kadarı da Fazla! Kadınları Aşağılamak İçin Yapay Zekayı Kullanarak "Türk Kadını Özeti" Görseli Hazırlandı!

Yapay Zeka kadınlar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 21:25

Kadınları eleştirmekten bıkmayanlar, yine sosyal medyanın gündeminde! Bu kez, X üzerinden yapılan 'Türk kadını özeti' paylaşımı ile şaşkınlık veren bir karalama çalışması yürütülmeye çalışıldı. X'te @6284gercekleri kullanıcı adıyla yer alan kişinin yapay zeka tarafından hazırlanan görseli paylaşmasına sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı. Neyse ki içeriğe tepki gösteren sadece kadınlar değildi. Eleştirilerden erkekler de rahatsız oldu! 

İşte, detaylar...

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İnsanoğlu yüzyıllardır, "Kadını" tartışıyor! Kadına dair aşağılama maksatlı genellemeler ve sert söylemler bu kez de bir X kullanıcısının "Türk kadınının özeti" diyerek yaptığı karalama çalışmasına dönüştü.

İnsanoğlu yüzyıllardır, "Kadını" tartışıyor! Kadına dair aşağılama maksatlı genellemeler ve sert söylemler bu kez de bir X kullanıcısının "Türk kadınının özeti" diyerek yaptığı karalama çalışmasına dönüştü.

İşte, sosyal medyada tepki çeken o paylaşım! 👇

İşte, sosyal medyada tepki çeken o paylaşım! 👇
twitter.com

Sosyal medya kullanıcılarının ise kadın, erkek demeden bu tweete verecek bir cevabı vardı! 👇

Sosyal medya kullanıcılarının ise kadın, erkek demeden bu tweete verecek bir cevabı vardı! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Mağara olabilir aslında! 👇

Mağara olabilir aslında! 👇
twitter.com
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"Türk bayrağı koyup Türk kızlarını aşağılamak..." 👇

"Türk bayrağı koyup Türk kızlarını aşağılamak..." 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Straplez askılı ney lan eşek" 👇

👇

👇
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"Bu kadar ileri gitmişler midir?" 👇

"Bu kadar ileri gitmişler midir?" 👇
twitter.com
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"Tek kelime mantıklı eleştiri yok" 👇

"Tek kelime mantıklı eleştiri yok" 👇
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Bazen ne yapsanız olmuyor... 👇

Bazen ne yapsanız olmuyor... 👇
twitter.com

Madem siz sordunuz, hemen başlayalım👇

Madem siz sordunuz, hemen başlayalım👇
twitter.com

Eleştirilere aynı üslup ile yanıt verenler de oldu! 👇

Eleştirilere aynı üslup ile yanıt verenler de oldu! 👇
twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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