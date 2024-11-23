Bu Kadarı da Fazla! Kadınları Aşağılamak İçin Yapay Zekayı Kullanarak "Türk Kadını Özeti" Görseli Hazırlandı!

Kadınları eleştirmekten bıkmayanlar, yine sosyal medyanın gündeminde! Bu kez, X üzerinden yapılan 'Türk kadını özeti' paylaşımı ile şaşkınlık veren bir karalama çalışması yürütülmeye çalışıldı. X'te @6284gercekleri kullanıcı adıyla yer alan kişinin yapay zeka tarafından hazırlanan görseli paylaşmasına sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı. Neyse ki içeriğe tepki gösteren sadece kadınlar değildi. Eleştirilerden erkekler de rahatsız oldu!

İşte, detaylar...