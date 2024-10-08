Kemalpaşa'da Ortaya Çıkan Yaralı Geyik Alametleri Kafa Karıştırdı "Ya Kurtuluş Yakındır, Ya Kıyamet!"
Kemalpaşa'da Ortaya Çıkan Yaralı Geyik Alametleri Kafa Karıştırdı "Ya Kurtuluş Yakındır, Ya Kıyamet!"
Ayağı kırılan bir geyik, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir fabrikaya sığındı. Fabrikanın işçileri tarafından, tedavi edilmek üzere görevlilere teslim edilen yaralı geyik, Türk mitolojisini akıllara getirdi! Peki, Türk mitolojisinde yaralı geyik ne anlama gelir?
İşte, detaylar...
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikaya sığınan yaralı geyik, Şaman kültürünü, Türk ve İslam tasavvufunu akla getirdi.
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Şamanizmin kutsal sembolü olan, Türk mitolojisinde "kut" yani kutsal ruhu temsil eden ya da Tanrı tarafından gönderilmiş bir işaret olduğu düşünülen geyiğin ne anlama geldiği ise tartışma yarattı.
Sosyal medyayı sarsan yaralı geyik, ortaya çıktığı ilçenin adı nedeniyle de bir hayli manidar bulundu. 👇
"Geyik suretinde gelen kutsal ruhlar" 👇
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"Geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ayışığı" 👇
"İnsanlara sığındığına pişman etmemişlerdir masumu..." 👇
"Geyikler derviştir" 👇
"Allah sonumuzu hayretsin." 👇
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Hürriyet kahramanı Ahmed Niyazi Bey (Resneli Niyazi Bey) ve askerlerinin meşhur geyiği 👇
"Hayra alamet değildir." 👇
"Tanrı bize bir kurtuluş işareti yollamıştır. Hem de manidar yere!" 👇
"Uyarı mahiyetindedir..." 👇
"Kurtuluş işçi sınıfında" 👇
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"Zamanın sahibidir belki..." 👇
İşte, Türk kültüründe geyiğin yeri 👇
"Ya kurtuluş yakındır ya kıyamet..." 👇
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