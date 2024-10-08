Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kemalpaşa'da Ortaya Çıkan Yaralı Geyik Alametleri Kafa Karıştırdı "Ya Kurtuluş Yakındır, Ya Kıyamet!"

Kemalpaşa'da Ortaya Çıkan Yaralı Geyik Alametleri Kafa Karıştırdı "Ya Kurtuluş Yakındır, Ya Kıyamet!"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 13:28

Ayağı kırılan bir geyik, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir fabrikaya sığındı. Fabrikanın işçileri tarafından, tedavi edilmek üzere görevlilere teslim edilen yaralı geyik, Türk mitolojisini akıllara getirdi! Peki, Türk mitolojisinde yaralı geyik ne anlama gelir? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikaya sığınan yaralı geyik, Şaman kültürünü, Türk ve İslam tasavvufunu akla getirdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikaya sığınan yaralı geyik, Şaman kültürünü, Türk ve İslam tasavvufunu akla getirdi.

O Anları Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

Şamanizmin kutsal sembolü olan, Türk mitolojisinde "kut" yani kutsal ruhu temsil eden ya da Tanrı tarafından gönderilmiş bir işaret olduğu düşünülen geyiğin ne anlama geldiği ise tartışma yarattı.

Şamanizmin kutsal sembolü olan, Türk mitolojisinde "kut" yani kutsal ruhu temsil eden ya da Tanrı tarafından gönderilmiş bir işaret olduğu düşünülen geyiğin ne anlama geldiği ise tartışma yarattı.

Kimileri bunu bir uyarı olarak nitelendirdi. Kimileri ise felaket alameti... Kemalpaşa ilçesinde ortaya çıkan yaralı geyik, Türk tarihiyle bağdaştırılınca tüyler diken diken oldu.

Sosyal medyayı sarsan yaralı geyik, ortaya çıktığı ilçenin adı nedeniyle de bir hayli manidar bulundu. 👇

Sosyal medyayı sarsan yaralı geyik, ortaya çıktığı ilçenin adı nedeniyle de bir hayli manidar bulundu. 👇
twitter.com

"Geyik suretinde gelen kutsal ruhlar" 👇

"Geyik suretinde gelen kutsal ruhlar" 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

"Geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ayışığı" 👇

"Geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ayışığı" 👇
twitter.com

'Halbuki korkulacak hiç bir şey yoktu ortalıkta

Her şey naylondandı o kadar

Ve ölünce beş on bin birden ölüyorduk güneşe karşı.

Ama geyikli geceyi bulmadan önce

Hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk

Geyikli geceyi hep bilmelisiniz

Yeşil ve yabani uzak ormanlarda

Güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan

Hepimizi vakitten kurtaracak

Bir yandan toprağı sürdük

Bir yandan kaybolduk

Gladyatörlerden ve dişlilerden

Ve büyük şehirlerden

Gizleyerek yahut döğüşerek

Geyikli geceyi kurtardık'

"İnsanlara sığındığına pişman etmemişlerdir masumu..." 👇

"İnsanlara sığındığına pişman etmemişlerdir masumu..." 👇
twitter.com

"Geyikler derviştir" 👇

"Geyikler derviştir" 👇
twitter.com

"Allah sonumuzu hayretsin." 👇

"Allah sonumuzu hayretsin." 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hürriyet kahramanı Ahmed Niyazi Bey (Resneli Niyazi Bey) ve askerlerinin meşhur geyiği 👇

Hürriyet kahramanı Ahmed Niyazi Bey (Resneli Niyazi Bey) ve askerlerinin meşhur geyiği 👇
twitter.com

Asker, geyiği görür görmez silahını doğrulttu. tam ateş edeceği surada Ahmed Niyazi Bey (Resneli Niyazi Bey) de geyiği gördü. Hayvanın güzelliğinden çok etkilendi. askerine durmasını söyledi. Resneli Niyazi, emrini yüksek sesle tekrarladı: 'Dur oğlum vurma sakın' geyik hemen kayboldu

Resneli Niyazi 'Biz hürriyetimiz için zulümden kurtulmak için vatanımız için dağa çıktık. Şimdi bu garibi kendi vatanında mı öldürelim? Gelin kampa dönelim elbet bir şeyler vardır karnımızı doyuracak.' dedi ve kampa döndüler.

Askerler ateş yakıp karınlarını doyuracak bir şeyler bulmaya çalışırken bir anda Resneli Niyazi'nin canını bağışladığı geyik kampın önüne çıkageldi. korkmadan askerlerin önüne geldi. 

Geyiğin güzelliği karşısında donup kalan askerler, o anda Resneli Niyazi'nin neden bu kararı aldığını anladılar. 

Geyiğin kendilerine ve hareketlerine uğur getireceğine inandılar. Geyiğin uğuru mu bilinmez ama isyan başarılı oldu. Padişah II. Meşrutiyeti ilan etti.

"Hayra alamet değildir." 👇

"Hayra alamet değildir." 👇
twitter.com

"Tanrı bize bir kurtuluş işareti yollamıştır. Hem de manidar yere!" 👇

"Tanrı bize bir kurtuluş işareti yollamıştır. Hem de manidar yere!" 👇
twitter.com

"Uyarı mahiyetindedir..." 👇

"Uyarı mahiyetindedir..." 👇
twitter.com

"Kurtuluş işçi sınıfında" 👇

"Kurtuluş işçi sınıfında" 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Zamanın sahibidir belki..." 👇

"Zamanın sahibidir belki..." 👇
twitter.com

İşte, Türk kültüründe geyiğin yeri 👇

İşte, Türk kültüründe geyiğin yeri 👇
twitter.com

"Ya kurtuluş yakındır ya kıyamet..." 👇

"Ya kurtuluş yakındır ya kıyamet..." 👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Gelin Öğrenelim: Türk Mitolojisinde Geyik Ne Anlama Geliyor? 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın