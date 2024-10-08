Yaralı Geyik Alameti: Türk Mitolojisinde Geyik Ne Anlama Geliyor?

Geyik Türklerin şamanizm inancında önemli bir yere sahiptir. Doğanın ruhlarıyla bağlantı kuran bir köprü görevi görür. Şamanlar, ruhsal yolculuklarında geyiği koruyucu ve rehber bir figür olarak kullanır. Geyik başı veya boynuzları ruhlarla bağlantı sağlamak için ritüellerde sembolik olarak yer alır. Bu nedenle, geyik hem doğanın koruyucusu hem de ruhsal yolculukların önemli bir sembolü olarak kabul edilir.

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