Yaralı Geyik Alameti: Türk Mitolojisinde Geyik Ne Anlama Geliyor?
Yaralı Geyik Alameti: Türk Mitolojisinde Geyik Ne Anlama Geliyor?
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ayağı kırılan bir geyik bir fabrikaya sığındı. Fabrikadaki işçilerin durumu bildirmesi üzerine yaralı geyik tedavi edilmek üzere görevliler tarafından alındı. Bu olay sosyal medyada geniş yankı bulurken yaralı geyiğin anlamı üzerine de birçok yorum yapıldı. Peki Türk mitolojisinde geyik ne anlama geliyor? Yaralı geyiğin sembolik anlamı nedir?
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrika, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Ayağı kırılan bir geyik, fabrikaya sığınarak işçilerin dikkatini çekti.
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Olayı fark eden işçiler durumu yetkililere bildirdi. Yaralı geyik hızla tedavi edilmek üzere götürüldü.
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Yaralı geyiğin anlamını da Twitter'da kullanıcılar böyle yorumluyor:
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