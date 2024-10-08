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Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu Tepkisi: "Dönerse AKP'li Olurum"

Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu Tepkisi: "Dönerse AKP'li Olurum"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.10.2024 - 10:40

Fatih Altaylı, daha önce Kılıçdaroğlu ile söz düellosuna girmiş yaşanan gerginliğin ardından ikili köşelerine çekilmişti. Altaylı'dan bir kez daha Kılıçdaroğlu yorumu geldi.

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Altaylı, "CHP yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirirse" ihtimalini değerlendiren Altaylı, AKP'li olacağını söyledi.

Altaylı, "CHP yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirirse" ihtimalini değerlendiren Altaylı, AKP'li olacağını söyledi.

Fatih Altaylı, "CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirirse gider AKP'li olurum. O da bana yakışmaz ama Kılıçdaroğlu mu AKP'mi vallahi AKP!" dedi.

Fatih Altaylı, "CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirirse gider AKP'li olurum. O da bana yakışmaz ama Kılıçdaroğlu mu AKP'mi vallahi AKP!" dedi.

Altaylı sözlerini "Bu düzeysizliği edep noksanlığını gördükten sonra... Kendisi olmasa bile çevresindekilerinin bu denli ahlaksız olmasına yol verdiği için diyebilirim" şeklinde sürdürdü.

Altaylı sözlerini "Bu düzeysizliği edep noksanlığını gördükten sonra... Kendisi olmasa bile çevresindekilerinin bu denli ahlaksız olmasına yol verdiği için diyebilirim" şeklinde sürdürdü.

Fatih Altaylı'nın Kılıçdaroğlu ve AKP'yi karşılaştırdığı anlar:

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