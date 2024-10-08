Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu Tepkisi: "Dönerse AKP'li Olurum"
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu Tepkisi: "Dönerse AKP'li Olurum"
Fatih Altaylı, daha önce Kılıçdaroğlu ile söz düellosuna girmiş yaşanan gerginliğin ardından ikili köşelerine çekilmişti. Altaylı'dan bir kez daha Kılıçdaroğlu yorumu geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altaylı, "CHP yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirirse" ihtimalini değerlendiren Altaylı, AKP'li olacağını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Altaylı, "CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirirse gider AKP'li olurum. O da bana yakışmaz ama Kılıçdaroğlu mu AKP'mi vallahi AKP!" dedi.
Altaylı sözlerini "Bu düzeysizliği edep noksanlığını gördükten sonra... Kendisi olmasa bile çevresindekilerinin bu denli ahlaksız olmasına yol verdiği için diyebilirim" şeklinde sürdürdü.
Fatih Altaylı'nın Kılıçdaroğlu ve AKP'yi karşılaştırdığı anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın