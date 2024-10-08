Yaşananlar Ders Olmadı: Denetimli Serbestliğin Kapsamı Genişletileceği İddia Edildi

“Pandemi döneminde başlayan bu hak, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle haklarındaki karar kesinleşip infazı başlayanlar için geçerliydi. Böyle bir düzenlemede suçun işlediği tarihin esas alınması gerektiği belirtiliyor. Şimdi yapılacak düzeltmeyle bu tarihten önce işlenen tüm suçlar, davaları ne zaman kesinleşirse kesinleşsin bu haktan yararlanacak”