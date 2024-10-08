Yaşananlar Ders Olmadı: Denetimli Serbestliğin Kapsamı Genişletileceği İddia Edildi
Yaşananlar Ders Olmadı: Denetimli Serbestliğin Kapsamı Genişletileceği İddia Edildi
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, pandemi döneminde Adalet Bakanlığı'nın mahkumları kısmi olarak 'denetimli serbestlik'ten yararlandırdığı yasal düzenlemenin kapsamının genişletileceğini duyurdu.
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Son günlerde yaşanan caniliklerle yeniden gündeme gelen denetimli kapsamlık sürecinin bir kez daha gündeme geleceği iddia edildi.
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Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın edindiği kulis bilgisine göre “Daha önce serbest bırakılanların yarısı kadar daha salıverilme bekleniyor” dedi.
Söz konusu düzenlemenin, TBMM’de görüşülmeyi bekleyen yargı paketine önergeyle eklenmesinin tartışıldığını aktaran Babacan, bu değişiklikle birlikte daha fazla mahkumun denetimli serbestlikten yararlanmasının hedeflendiğini belirtti.
“Söylenmese de Adalet Bakanlığı bu yolla sessiz bir operasyon yapıyor" diyen Babacan, cezaevlerindeki doluluğun da bu yolla azaltılmaya çalışıldığını yazdı.
Nuray Babacan doluluğun azalması ile ilgili olarak da "Her gün sokaklarda yeni suçlara tanık olunuyor. Yakalananların birden fazla sabıkasının olmasının altında yatanın bu olduğu iddia ediliyor" dedi.
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