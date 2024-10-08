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Yaşananlar Ders Olmadı: Denetimli Serbestliğin Kapsamı Genişletileceği İddia Edildi

Yaşananlar Ders Olmadı: Denetimli Serbestliğin Kapsamı Genişletileceği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.10.2024 - 10:01 Son Güncelleme: 08.10.2024 - 10:05

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, pandemi döneminde Adalet Bakanlığı'nın mahkumları kısmi olarak 'denetimli serbestlik'ten yararlandırdığı yasal düzenlemenin kapsamının genişletileceğini duyurdu.

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Son günlerde yaşanan caniliklerle yeniden gündeme gelen denetimli kapsamlık sürecinin bir kez daha gündeme geleceği iddia edildi.

Son günlerde yaşanan caniliklerle yeniden gündeme gelen denetimli kapsamlık sürecinin bir kez daha gündeme geleceği iddia edildi.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın edindiği kulis bilgisine göre “Daha önce serbest bırakılanların yarısı kadar daha salıverilme bekleniyor” dedi.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın edindiği kulis bilgisine göre “Daha önce serbest bırakılanların yarısı kadar daha salıverilme bekleniyor” dedi.

Söz konusu düzenlemenin, TBMM’de görüşülmeyi bekleyen yargı paketine önergeyle eklenmesinin tartışıldığını aktaran Babacan, bu değişiklikle birlikte daha fazla mahkumun denetimli serbestlikten yararlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Söz konusu düzenlemenin, TBMM’de görüşülmeyi bekleyen yargı paketine önergeyle eklenmesinin tartışıldığını aktaran Babacan, bu değişiklikle birlikte daha fazla mahkumun denetimli serbestlikten yararlanmasının hedeflendiğini belirtti.

“Pandemi döneminde başlayan bu hak, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle haklarındaki karar kesinleşip infazı başlayanlar için geçerliydi. Böyle bir düzenlemede suçun işlediği tarihin esas alınması gerektiği belirtiliyor. Şimdi yapılacak düzeltmeyle bu tarihten önce işlenen tüm suçlar, davaları ne zaman kesinleşirse kesinleşsin bu haktan yararlanacak”

“Söylenmese de Adalet Bakanlığı bu yolla sessiz bir operasyon yapıyor" diyen Babacan, cezaevlerindeki doluluğun da bu yolla azaltılmaya çalışıldığını yazdı.

“Söylenmese de Adalet Bakanlığı bu yolla sessiz bir operasyon yapıyor" diyen Babacan, cezaevlerindeki doluluğun da bu yolla azaltılmaya çalışıldığını yazdı.

Nuray Babacan doluluğun azalması ile ilgili olarak da "Her gün sokaklarda yeni suçlara tanık olunuyor. Yakalananların birden fazla sabıkasının olmasının altında yatanın bu olduğu iddia ediliyor" dedi.

Nuray Babacan doluluğun azalması ile ilgili olarak da "Her gün sokaklarda yeni suçlara tanık olunuyor. Yakalananların birden fazla sabıkasının olmasının altında yatanın bu olduğu iddia ediliyor" dedi.

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