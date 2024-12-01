Bu İnsanlar, Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşünerek Paylaştıkları Fikirlerle Kafanızı Karıştıracaklar
Bu İnsanlar, Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşünerek Paylaştıkları Fikirlerle Kafanızı Karıştıracaklar
Bazı fikirler vardır ki haklı olduğunuza yüzde yüz eminsinizdir! Bu yüzden toplumla ters düşmek, eleştirilmek ve hatta linç edilmek pahasına fikrinizi beyan etmek istersiniz. İşte tam da bu noktada sosyal medya devreye giriyor. Twitter (X) üzerinden uzunca bir süredir devam eden 'Sonuna kadar haklı olduğun bir fikir yaz' akımı itirafların öncüsü oluyor. Bakalım bu kez sosyal medya kullanıcıları hangi haklı olduklarını düşündükleri konularla karşımızda!
Hazırsanız, başlıyoruz...
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Etrafınızda haklı olduğunu düşündüğü fikrini sonuna kadar savunmak konusunda tutkulu olan kişiler vardır, mutlaka!
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Bu kez de uzun zamandır devam eden "sonuna kadar haklı olduğun bir fikrini yaz" akımında, fikirlerini paylaştı X kullanıcıları!
Her zaman haklı olmak zor tabii 👇
Güç için neler yapılmıyor ki dünyada... 👇
İddialı fikirler de vardı tabii 👇
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En çok da iç dökmek için güzel fırsat oldu 👇
Siz de yalnız mısınız, bizim gibi? 👇
Aman Almanlar bunu duymasın! 👇
"... hile hurda yapanlar" 👇
Peki, siz hangi taraftasınız? 👇
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Ama "elalem neder?" 👇
Yandı yürekler... 👇
Şimdi işler karışır... 👇
Erkek ne ister, kadın ne ister? 👇
İşte şimdi herkes hesap yapacak! 👇
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"Olduğun gibi kabul görmek" kim istemez ki? 👇
"Evlenmemek bir tercihtir!" 👇
Aşk hakkında bildikleriniz tamamen değişecek 👇
Mutlu olmak için "Kendiniz olun" 👇
Zaten akıl da yaşta değil baştadır! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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