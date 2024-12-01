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Bu İnsanlar, Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşünerek Paylaştıkları Fikirlerle Kafanızı Karıştıracaklar

Bu İnsanlar, Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşünerek Paylaştıkları Fikirlerle Kafanızı Karıştıracaklar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.12.2024 - 19:36

Bazı fikirler vardır ki haklı olduğunuza yüzde yüz eminsinizdir! Bu yüzden toplumla ters düşmek, eleştirilmek ve hatta linç edilmek pahasına fikrinizi beyan etmek istersiniz. İşte tam da bu noktada sosyal medya devreye giriyor. Twitter (X) üzerinden uzunca bir süredir devam eden 'Sonuna kadar haklı olduğun bir fikir yaz' akımı itirafların öncüsü oluyor. Bakalım bu kez sosyal medya kullanıcıları hangi haklı olduklarını düşündükleri konularla karşımızda! 

Hazırsanız, başlıyoruz...

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Etrafınızda haklı olduğunu düşündüğü fikrini sonuna kadar savunmak konusunda tutkulu olan kişiler vardır, mutlaka!

Üstelik bu tutkularını linç edilmekten korkmadan sosyal çevrelerinde ve dijital dünyada özgürce gösterirler. Elbette bu son derece hayranlık veren bir cesaret ama sahiden bir konuda 'sonuna kadar haklı olmak' mümkün müdür?

Bu kez de uzun zamandır devam eden "sonuna kadar haklı olduğun bir fikrini yaz" akımında, fikirlerini paylaştı X kullanıcıları!

Bu kez de uzun zamandır devam eden "sonuna kadar haklı olduğun bir fikrini yaz" akımında, fikirlerini paylaştı X kullanıcıları!
twitter.com

Gelin, bu fikirlere birlikte göz atalım 👇

Her zaman haklı olmak zor tabii 👇

Her zaman haklı olmak zor tabii 👇
twitter.com

Güç için neler yapılmıyor ki dünyada... 👇

Güç için neler yapılmıyor ki dünyada... 👇
twitter.com

İddialı fikirler de vardı tabii 👇

İddialı fikirler de vardı tabii 👇
twitter.com
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En çok da iç dökmek için güzel fırsat oldu 👇

En çok da iç dökmek için güzel fırsat oldu 👇
twitter.com

Siz de yalnız mısınız, bizim gibi? 👇

Siz de yalnız mısınız, bizim gibi? 👇
twitter.com

Aman Almanlar bunu duymasın! 👇

Aman Almanlar bunu duymasın! 👇
twitter.com

"... hile hurda yapanlar" 👇

"... hile hurda yapanlar" 👇
twitter.com

Peki, siz hangi taraftasınız? 👇

Peki, siz hangi taraftasınız? 👇
twitter.com
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Ama "elalem neder?" 👇

Ama "elalem neder?" 👇
twitter.com

Yandı yürekler... 👇

Yandı yürekler... 👇
twitter.com

Şimdi işler karışır... 👇

Şimdi işler karışır... 👇
twitter.com

Erkek ne ister, kadın ne ister? 👇

Erkek ne ister, kadın ne ister? 👇
twitter.com

İşte şimdi herkes hesap yapacak! 👇

İşte şimdi herkes hesap yapacak! 👇
twitter.com
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"Olduğun gibi kabul görmek" kim istemez ki? 👇

"Olduğun gibi kabul görmek" kim istemez ki? 👇
twitter.com

"Evlenmemek bir tercihtir!" 👇

"Evlenmemek bir tercihtir!" 👇
twitter.com

Aşk hakkında bildikleriniz tamamen değişecek 👇

Aşk hakkında bildikleriniz tamamen değişecek 👇
twitter.com

Mutlu olmak için "Kendiniz olun" 👇

Mutlu olmak için "Kendiniz olun" 👇
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Zaten akıl da yaşta değil baştadır! 👇

Zaten akıl da yaşta değil baştadır! 👇
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Sıra sizde... Yorumlarda buluşalım! 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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