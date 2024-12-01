Bu İnsanlar, Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşünerek Paylaştıkları Fikirlerle Kafanızı Karıştıracaklar

Bazı fikirler vardır ki haklı olduğunuza yüzde yüz eminsinizdir! Bu yüzden toplumla ters düşmek, eleştirilmek ve hatta linç edilmek pahasına fikrinizi beyan etmek istersiniz. İşte tam da bu noktada sosyal medya devreye giriyor. Twitter (X) üzerinden uzunca bir süredir devam eden 'Sonuna kadar haklı olduğun bir fikir yaz' akımı itirafların öncüsü oluyor. Bakalım bu kez sosyal medya kullanıcıları hangi haklı olduklarını düşündükleri konularla karşımızda!

Hazırsanız, başlıyoruz...