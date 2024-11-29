Babasının Eve Gelen Kuryelerle Girdiği İlginç Diyalogları Paylaştı! Efsane Baba Esprileri Herkesi Güldürdü
Babasının Eve Gelen Kuryelerle Girdiği İlginç Diyalogları Paylaştı! Efsane Baba Esprileri Herkesi Güldürdü
Tarihi 1974 yılına dayanan dijital siparişler, özellikle pandemi döneminde hayatımızın kalıcı olarak bir parçası haline geldi. İlk kez televizyon reklamlarında yer alan ürünlerin videotex ile siparişinin ardından geçen yıllara rağmen, baba esprileri ise hâlâ değişmedi. Twitter'da @optimistdeilim kullanıcı adlı hesap, babasının eve gelen kuryelere yaptığı şakaları paylaştı. Kimilerimize tanıdık gelen bu diyaloglar kimilerimizin ise içini ısıttı.
İşte, kuryeye yapılacak en iyi baba esprileri
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Baba, sahiden "bir Anadolu hikayesi!" Öyle ki en komik anlarda da adı başköşede en acı anlarda da...
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Babalarımızla aramızdaki kuşak farkını en iyi şekilde hissettiğimiz konudur belki de şakalar! Zira onlar bizi, biz de onları anlamakta güçlük çekebiliyoruz.
İşte, babasını ifşa eden hayırlı evlattan hepimizi keyiflendiren o X paylaşımı 👇
Vallahi bu şakalar bizi babalığa özendirdi... 👇
"Anadolu irfanı" 👇
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Bak onu biz de merak ettik 👇
İşte sonunda o çay ikram edilmiş... 👇
Babanızı kızdıracak kadar sipariş verebiliyor olabilir misiniz? 👇
Peki, biraz daha baba esprisine ne dersiniz? 👇
Anneler durur mu, onlardan da yanıt geldi... 👇
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Afiyet olsun! 👇
İşte kuryenin başına geleceklerin tam listesi 👇
Görünen o ki babalar bu konuda yalnız da değil 👇
Tabii bu da hiç fena olmazdı! 👇
Her baba biraz aynıdır... 👇
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Babaların sosyal anksiyetesi olmaz... 👇
Bir baba esprisi de sizden gelir mi? 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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