Babasının Eve Gelen Kuryelerle Girdiği İlginç Diyalogları Paylaştı! Efsane Baba Esprileri Herkesi Güldürdü

Tarihi 1974 yılına dayanan dijital siparişler, özellikle pandemi döneminde hayatımızın kalıcı olarak bir parçası haline geldi. İlk kez televizyon reklamlarında yer alan ürünlerin videotex ile siparişinin ardından geçen yıllara rağmen, baba esprileri ise hâlâ değişmedi. Twitter'da @optimistdeilim kullanıcı adlı hesap, babasının eve gelen kuryelere yaptığı şakaları paylaştı. Kimilerimize tanıdık gelen bu diyaloglar kimilerimizin ise içini ısıttı.

İşte, kuryeye yapılacak en iyi baba esprileri