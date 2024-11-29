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Babasının Eve Gelen Kuryelerle Girdiği İlginç Diyalogları Paylaştı! Efsane Baba Esprileri Herkesi Güldürdü

Babasının Eve Gelen Kuryelerle Girdiği İlginç Diyalogları Paylaştı! Efsane Baba Esprileri Herkesi Güldürdü

şakalaşma
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 12:03

Tarihi 1974 yılına dayanan dijital siparişler, özellikle pandemi döneminde hayatımızın kalıcı olarak bir parçası haline geldi. İlk kez televizyon reklamlarında yer alan ürünlerin videotex ile siparişinin ardından geçen yıllara rağmen, baba esprileri ise hâlâ değişmedi. Twitter'da @optimistdeilim kullanıcı adlı hesap, babasının eve gelen kuryelere yaptığı şakaları paylaştı. Kimilerimize tanıdık gelen bu diyaloglar kimilerimizin ise içini ısıttı. 

İşte, kuryeye yapılacak en iyi baba esprileri

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Baba, sahiden "bir Anadolu hikayesi!" Öyle ki en komik anlarda da adı başköşede en acı anlarda da...

Baba, sahiden "bir Anadolu hikayesi!" Öyle ki en komik anlarda da adı başköşede en acı anlarda da...

Fakat bu kez 'baba esprileri' var gündemimizde!

Babalarımızla aramızdaki kuşak farkını en iyi şekilde hissettiğimiz konudur belki de şakalar! Zira onlar bizi, biz de onları anlamakta güçlük çekebiliyoruz.

Hadi gelin, şimdi babaları anlamak için bir babanın kurye ile diyaloglarına bakalım!

İşte, babasını ifşa eden hayırlı evlattan hepimizi keyiflendiren o X paylaşımı 👇

İşte, babasını ifşa eden hayırlı evlattan hepimizi keyiflendiren o X paylaşımı 👇

Tabii bu diyaloglara sosyal medya kullanıcılarının da ekleyecekleri vardı. 👇

Vallahi bu şakalar bizi babalığa özendirdi... 👇

Vallahi bu şakalar bizi babalığa özendirdi... 👇
twitter.com

"Anadolu irfanı" 👇

"Anadolu irfanı" 👇
twitter.com
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Bak onu biz de merak ettik 👇

Bak onu biz de merak ettik 👇
twitter.com

Ama pek çok kullanıcı bu tatlı babanın 'Bizim kız yemiş hepsini evladım, kusura bakma' diyeceğini düşünüyor.

İşte sonunda o çay ikram edilmiş... 👇

İşte sonunda o çay ikram edilmiş... 👇
twitter.com

Babanızı kızdıracak kadar sipariş verebiliyor olabilir misiniz? 👇

Babanızı kızdıracak kadar sipariş verebiliyor olabilir misiniz? 👇
twitter.com

Peki, biraz daha baba esprisine ne dersiniz? 👇

Peki, biraz daha baba esprisine ne dersiniz? 👇
twitter.com

Anneler durur mu, onlardan da yanıt geldi... 👇

Anneler durur mu, onlardan da yanıt geldi... 👇
twitter.com
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Afiyet olsun! 👇

Afiyet olsun! 👇
twitter.com

İşte kuryenin başına geleceklerin tam listesi 👇

İşte kuryenin başına geleceklerin tam listesi 👇
twitter.com

Görünen o ki babalar bu konuda yalnız da değil 👇

Görünen o ki babalar bu konuda yalnız da değil 👇
twitter.com

Tabii bu da hiç fena olmazdı! 👇

Tabii bu da hiç fena olmazdı! 👇
twitter.com

Her baba biraz aynıdır... 👇

Her baba biraz aynıdır... 👇
twitter.com
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Babaların sosyal anksiyetesi olmaz... 👇

Babaların sosyal anksiyetesi olmaz... 👇
twitter.com

Bir baba esprisi de sizden gelir mi? 👇

Bir baba esprisi de sizden gelir mi? 👇
twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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