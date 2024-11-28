Unutmakta Zorlananları, Tokat Gibi Sözleriyle Kendilerine Getirdi "Maskeler Sonsuza Kadar Takılı Kalmaz"
Unutmakta Zorlananları, Tokat Gibi Sözleriyle Kendilerine Getirdi "Maskeler Sonsuza Kadar Takılı Kalmaz"
Her şeyin bittiğini, ilişkinizin son bulduğunu kabul etme aşaması vardır ya! İşte o an sanki canınızdan can kopuyor gibi hissedersiniz... Tam da böyle anlarda yaşanan tüm sorunlara rağmen, güzel anılar gelir aklınıza. Hikayenizin başladığı yere dönersiz sanki ve 'Ama biz çok mutluyduk' derken bulursunuz kendinizi. Peki, ya bu gerçek değil de sizin 'tutunduğunuz hayal ise?
Şimdi derin bir aydınlanma yaşamaya hazır olun, biraz kalbiniz kırılabilir!
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Ayrılık, kalbinizin size oynadığı öyle büyük bir illüzyon ki tüm izler silinir aklınızdan ama aşık olduğunuz kişi sanki hep orada duruyordu!
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İşte, kırık kalpleri derinden sarsacak o aydınlatma metni! ❤️🩹👇
"Gerçekliğini şöyle okudum" Hangimiz değildik ki... 👇
Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarını bu sözlerin ardından yaşadığı aydınlamalara göz atalım! 👇
Şarkıyı da açın bir yandan... 👇
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"Hayal kurmayı bırakınca" 👇
"Birini gerçekten tanımak istiyorsanız..." 👇
"Düşünceler duyguya dönüşüyor" 👇
"O son bakış belki..." 👇
Şimdi yaktın yüreğimizi: "Hayal kurmamaya çalışıyorum" 👇
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"Kendi değerinize sahip çıkın" 👇
Belli ki fark etmek acı ama farkındalığı yaşayan sonunda mutlu oluyor 👇
Bu sayede kendinin en iyi versiyonunu bulanlar gibi... 👇
Tabii hayal dünyasında mutlu olanlar da vardı 👇
Peki siz ne durumdasınız, hâlâ düşünüyor musunuz onu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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