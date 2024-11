Unutmakta Zorlananları, Tokat Gibi Sözleriyle Kendilerine Getirdi "Maskeler Sonsuza Kadar Takılı Kalmaz"

Her şeyin bittiğini, ilişkinizin son bulduğunu kabul etme aşaması vardır ya! İşte o an sanki canınızdan can kopuyor gibi hissedersiniz... Tam da böyle anlarda yaşanan tüm sorunlara rağmen, güzel anılar gelir aklınıza. Hikayenizin başladığı yere dönersiz sanki ve 'Ama biz çok mutluyduk' derken bulursunuz kendinizi. Peki, ya bu gerçek değil de sizin 'tutunduğunuz hayal ise?

Şimdi derin bir aydınlanma yaşamaya hazır olun, biraz kalbiniz kırılabilir!