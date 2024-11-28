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Unutmakta Zorlananları, Tokat Gibi Sözleriyle Kendilerine Getirdi "Maskeler Sonsuza Kadar Takılı Kalmaz"

Unutmakta Zorlananları, Tokat Gibi Sözleriyle Kendilerine Getirdi "Maskeler Sonsuza Kadar Takılı Kalmaz"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 15:51

Her şeyin bittiğini, ilişkinizin son bulduğunu kabul etme aşaması vardır ya! İşte o an sanki canınızdan can kopuyor gibi hissedersiniz... Tam da böyle anlarda yaşanan tüm sorunlara rağmen, güzel anılar gelir aklınıza. Hikayenizin başladığı yere dönersiz sanki ve 'Ama biz çok mutluyduk' derken bulursunuz kendinizi. Peki, ya bu gerçek değil de sizin 'tutunduğunuz hayal ise? 

Şimdi derin bir aydınlanma yaşamaya hazır olun, biraz kalbiniz kırılabilir!

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Ayrılık, kalbinizin size oynadığı öyle büyük bir illüzyon ki tüm izler silinir aklınızdan ama aşık olduğunuz kişi sanki hep orada duruyordu!

Eğer her şeye rağmen onu unutamıyorsanız, size Twitter'da @popovodusesi kullanıcı adıyla yer alan kişinin sözünü aktarmak isteriz: 'Belki de unutmaya çalıştığınız kişi değil, onun hakkındaki hayalinizdir.' Ne dersiniz?

İşte, kırık kalpleri derinden sarsacak o aydınlatma metni! ❤️🩹👇

İşte, kırık kalpleri derinden sarsacak o aydınlatma metni! ❤️🩹👇

"Gerçekliğini şöyle okudum" Hangimiz değildik ki... 👇

Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarını bu sözlerin ardından yaşadığı aydınlamalara göz atalım! 👇

Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarını bu sözlerin ardından yaşadığı aydınlamalara göz atalım! 👇
twitter.com

Şarkıyı da açın bir yandan... 👇

Şarkıyı da açın bir yandan... 👇
twitter.com

Sertab Erener'den Yolun Başında!

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"Hayal kurmayı bırakınca" 👇

"Hayal kurmayı bırakınca" 👇
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"Birini gerçekten tanımak istiyorsanız..." 👇

"Birini gerçekten tanımak istiyorsanız..." 👇
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"Düşünceler duyguya dönüşüyor" 👇

"Düşünceler duyguya dönüşüyor" 👇
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"O son bakış belki..." 👇

"O son bakış belki..." 👇
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Şimdi yaktın yüreğimizi: "Hayal kurmamaya çalışıyorum" 👇

Şimdi yaktın yüreğimizi: "Hayal kurmamaya çalışıyorum" 👇
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"Kendi değerinize sahip çıkın" 👇

"Kendi değerinize sahip çıkın" 👇
twitter.com

Belli ki fark etmek acı ama farkındalığı yaşayan sonunda mutlu oluyor 👇

Belli ki fark etmek acı ama farkındalığı yaşayan sonunda mutlu oluyor 👇
twitter.com

Bu sayede kendinin en iyi versiyonunu bulanlar gibi... 👇

Bu sayede kendinin en iyi versiyonunu bulanlar gibi... 👇
twitter.com

Tabii hayal dünyasında mutlu olanlar da vardı 👇

Tabii hayal dünyasında mutlu olanlar da vardı 👇
twitter.com

Peki siz ne durumdasınız, hâlâ düşünüyor musunuz onu?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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