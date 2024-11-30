Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

M.S. 126 civarında inşa edildiği tahmin edilen Pantheon'un devasa revakı, her biri 39 fit yükseklik 5 fit genişlik ve 60 ton ağırlıktan oluşan tek parça 16 granit sütunla çerçevelenmiştir. Eserin yapıldığı tarih de düşünüldüğünde bunun imkansız olduğunu düşünebilirsiniz, ancak hepsi Mısır'da oyulmuş olan bu granit parçaların mavnalar ve tekneler sistemiyle Roma'ya taşındığını da bilmelisiniz.