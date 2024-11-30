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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.11.2024 - 15:25

Zamanın acımasızlığına ve hızına meydan okudular... Geçmişin kendine has dokusuyla günümüze kadar ulaşmayı başaran tarihi eserler, dünyanızı aydınlatacak. Yapıldığı döneme damgasını vuran her bir eserde işçilik, sınırlı imkanlarla yapılan tasarımlar ve gelişmiş hayal gücü sizi kendine hayran bırakacak. Geçmişin sırları su yüzüne çıkarken adeta zamanda yolculuk yapacaksınız. Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın! 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

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1. 1857 yılında sular altına gönülmüştü: Derinlerin Mona Lisa'sı!

1. 1857 yılında sular altına gönülmüştü: Derinlerin Mona Lisa'sı!

SS Central America, nam-ı diğer 'Altın Gemisi' 1850'lerde Orta Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları seyahat ediyordu. Altın Gemisi, 1857 yılının Eylül ayında kasırgada battı. 

578 yolcu ve mürettebatından 425'inin hayatını kaybettiği felakette büyük bir servet de denizin dibine gömüldü. Gemide bulunan 13.600 kilo altının, aynı yıl yaşanan ekonomik krize (1857 Panik) de etkisi büyük oldu.

Felaketten yıllar sonra 2014 yılında, SS Central America'nın enkazı, Güney Carolina kıyılarında okyanusun 7.200 fit altında bulundu. Enkazdan çıkanlar arasında kim olduğu bilinmeyen bir kadına ait dagerotip bulundu. Denizin derinlerinden çıkan bu dagerotip 'Derinlerin Mona Lisa'sı olarak adlandırıladı.

2. Roma, Pantheon'un devasa revakı!

2. Roma, Pantheon'un devasa revakı!

M.S. 126 civarında inşa edildiği tahmin edilen Pantheon'un devasa revakı, her biri 39 fit yükseklik 5 fit genişlik ve 60 ton ağırlıktan oluşan tek parça 16 granit sütunla çerçevelenmiştir. Eserin yapıldığı tarih de düşünüldüğünde bunun imkansız olduğunu düşünebilirsiniz, ancak hepsi Mısır'da oyulmuş olan bu granit parçaların mavnalar ve tekneler sistemiyle Roma'ya taşındığını da bilmelisiniz.

3. Mermerden olmayacak kadar gerçek: "Örtülü Kadın"

3. Mermerden olmayacak kadar gerçek: "Örtülü Kadın"

İtalyan sanatçı Giovanni Battista Lombardi yapılan Örtülü Kadın adlı mermer heykel, 1869 yılına tarihleniyor.

4. 18. yüzyıl, Kozani malikanesi

4. 18. yüzyıl, Kozani malikanesi

Malikane, 18. yüzyılın ortalarından günümüze kadar ulaşan ahşap oyma dekorasyonuyla son derece büyülü. Antonis Benakis'in kız kardeşi olan Alexandra Choremi'nin, 1930'ların henüz başında Kifissia'da yeniden yerleştirmesiyle kurtarıldı. İlerleyen yıllarda Melas kardeşler tarafından Benaki Müzesi'ne bağışlandı. 

Malikane, adeta zamana meydan okuyor. Mimarisi, restorasyonu, harikulade ahşap oymaları, vazoları, işlemelerde yer alan kusursuz figürleri ve Epirote metal işçiliğiyle kendine adeta hayran bırakıyor.

5. Piazza dell'Anfiteatro

5. Piazza dell'Anfiteatro

İtalya, Lucca'daki göz alıcı Piazza dell'Anfiteatro, meydanı çevreleyen bina halkası. Bu göz alıcı mimari aslında, Lucca'nın eski Roma amfi tiyatrosunun eliptik şeklini benzersiz bir şekilde taklit ediyor.

Tarihi M.Öç 1. veya 2. yüzyıla kadar uzanan eski amfi tiyatronun tabanı ise günümüzde yerin yaklaşık olarak 3 metre altında yer alıyor.

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6. Saksonya Elektörü Johann George I'in kostümü

6. Saksonya Elektörü Johann George I'in kostümü

Hans Erich tarafından 1611 yılında Almanya'nın Dresden'den şehrinde işlenmiş olan kostüm, Saksonya Elektörü Johann George için tasarlanmıştır. 

Dresden ve Meißen yakınlarındaki Elbe manzarasında işlenen kostümde, dönemin çiftçilik faaliyetlerini, insanlarını, hayvanları ve bir de Dresden Şatosu'nu yer almaktadır.

7. Yılan kuyruklu dağ aslanı, Mogollon kültüründen esintiler...

7. Yılan kuyruklu dağ aslanı, Mogollon kültüründen esintiler...

Three Rivers Petroglif sahasında, New Mexico'da bulunan Mogollon kültürünün izlerini taşıyan yılan kuyruklu dağ aslanı, M.S. 900 ila 1400 yıllarına tarihleniyor.

8. 1796'nın dünyasına bakıyorsunuz!

8. 1796'nın dünyasına bakıyorsunuz!

İngiltere'de bulunan dünya haritası, pamuklu zemin üzerine ipek işlemeleri ile dikkat çekiyor. Harita örneğinin ise bir kız öğrenci olan Eliza Thompson tarafından işlendiği biliniyor.

9. 14. yüzyıl Bizans mozaiği

9. 14. yüzyıl Bizans mozaiği

İşlemeleriyle hâlâ göz kamaştıran 14. yüzyıl Bizans mozaiği, Chora Kilisesi'nde. Bizans izleri taşıyan ve İstanbul'da bulunan mozaik, Paleolog Rönesansı'nın en güzel örneği olarak kabul edilir, ancak sanatçısı bilinmemektedir.

10. Düşmanların saçlarıyla örülmüş bir kalkan!

10. Düşmanların saçlarıyla örülmüş bir kalkan!

19. yüzyıl'da Bagobo halkına ait olan kalkan (kalasag), ölmüş düşmanların saçlarıyla süslenmiş.

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11. M.Ö. 100 ila M.S. 300'lerden kalma Ritüel şölenli ev modelleri

11. M.Ö. 100 ila M.S. 300'lerden kalma Ritüel şölenli ev modelleri

Günümüz Meksika'sının Nayarit'inde bulunan ritüel şölenli ev modellerinin ise M.Ö. 100 ila M.S. 300'lere tarihlendiği tahmin ediliyor.

12. Bazilika Sarnıcı'nın sütun kaideleri: Medusa başları

12. Bazilika Sarnıcı'nın sütun kaideleri: Medusa başları

İstanbul'daki benzersiz eserlerden biri olan Ayasofya var sırada. Ve karşınızda, 1.500 yıldır Ayasofya'ya su sağlayan yeraltı su depolarında yer alan Bazilika Sarnıcı'nın sütun kaideleri olarak kullanılan Medusa başlarını görüyorsunuz.

13. M.Ö. 4000 ila 2000'e uzanan tarih: Evessen höyüğü

13. M.Ö. 4000 ila 2000'e uzanan tarih: Evessen höyüğü

Evessen höyüğü, araştırmacıların tahmine göre, M.Ö. 4000 ila 2000'lere denk gelen Neolitik Çağ ya da M.Ö. 1800 ila 1600'lere tekavül eden Erken Tunç Çağı'ndan kalma. Günümüzde, Almanya'nın Niedersachsen kentinde yer alan höyüğün üzerinde 800 yıllık bir ağaç duruyor.

Belgelere göre 800 yıllık ağaç, Orta Çağ'da yargıların verildiği yerdi!

14. M.S. 2. ila 3. yüzyıla ait bir Roma mozaiği

14. M.S. 2. ila 3. yüzyıla ait bir Roma mozaiği

İspanya'nın Sevilla kentinde yer alan Lebrija Kontesi Sarayı'nın avlusundayız.  Burada keşfedilen Roma mozaiği, M.S. 2. ila 3. yüzyıla tarihleniyor. Eserin ortasındaki madalyonda Tanrı Pan'ın tasviri yer alıyor. Pan'ın etrafındaki diğer madalyonlarda ise Zeus'un aşk hikayeleri işleniyor. Mozaiğin köşelerine de dikkat etmenizi rica edeceğiz, zira orada 4 mevsimin tasvirini göreceksiniz.

15. Fildişi tekne modeli

15. Fildişi tekne modeli

Qing hanedanına ait fildişi tekne modeli, her detayı ile görenleri kendine hayran bırakıyor. İlmek ilmek işlenen tekne modeli ise 1790 ila 1810 yıllarına tarihleniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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