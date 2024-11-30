Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Zamanın acımasızlığına ve hızına meydan okudular... Geçmişin kendine has dokusuyla günümüze kadar ulaşmayı başaran tarihi eserler, dünyanızı aydınlatacak. Yapıldığı döneme damgasını vuran her bir eserde işçilik, sınırlı imkanlarla yapılan tasarımlar ve gelişmiş hayal gücü sizi kendine hayran bırakacak. Geçmişin sırları su yüzüne çıkarken adeta zamanda yolculuk yapacaksınız. Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın!
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. 1857 yılında sular altına gönülmüştü: Derinlerin Mona Lisa'sı!
2. Roma, Pantheon'un devasa revakı!
3. Mermerden olmayacak kadar gerçek: "Örtülü Kadın"
4. 18. yüzyıl, Kozani malikanesi
5. Piazza dell'Anfiteatro
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6. Saksonya Elektörü Johann George I'in kostümü
7. Yılan kuyruklu dağ aslanı, Mogollon kültüründen esintiler...
8. 1796'nın dünyasına bakıyorsunuz!
9. 14. yüzyıl Bizans mozaiği
10. Düşmanların saçlarıyla örülmüş bir kalkan!
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11. M.Ö. 100 ila M.S. 300'lerden kalma Ritüel şölenli ev modelleri
12. Bazilika Sarnıcı'nın sütun kaideleri: Medusa başları
13. M.Ö. 4000 ila 2000'e uzanan tarih: Evessen höyüğü
14. M.S. 2. ila 3. yüzyıla ait bir Roma mozaiği
15. Fildişi tekne modeli
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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