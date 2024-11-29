Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak çizgiyi aşan tasarımcılarla tanışmaya hazır olun! Ne gördüklerinize inanacaksınız, ne de bu tasarımların yapılış amacını anlayacaksınız... İşte kaş yapayım derken göz çıkaranlar! Sizin için Reddit'ten derlediğimiz tasarımlar arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın!
Hazır olun, yaratıcı enerjilerle ufkunuz açılacak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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