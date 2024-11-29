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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 09:36

Dikkat, yemeden içmeden kesilebilirsiniz! Çünkü sizin için 'Nerede o eski sunumlar...' dedirten modern ama iştah kapatan sunumlar derledik. Pek çoğunda lezzet garanti olsa da mutfak sanatı konusunda sınıfta kalan ve yaptığı sunumlarla sizi şaşırtacak ziyafet yolculuğuna çıkıyoruz. Bu hafta Reddit'ten seçtiğimiz 13 sunum arasından favorinizi, yorumlara yazmayı unutmayın! 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Yemeden İçmeden Kestiren Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. Soruyoruz size, ne istediniz merdaneden?

1. Soruyoruz size, ne istediniz merdaneden?

2. Lezzetli peynir toplarının bir anda kokusunun değiştiğine eminiz!

2. Lezzetli peynir toplarının bir anda kokusunun değiştiğine eminiz!

3. Siz mi bir kavanoz makarna istediniz, yoksa tabak mı kalmamış?

3. Siz mi bir kavanoz makarna istediniz, yoksa tabak mı kalmamış?

4. Vallahi biz sıcak servis ettiğinize inandık...

4. Vallahi biz sıcak servis ettiğinize inandık...

5. Yiyemeyeceğinizi düşünerek patatesleri paket yapmışlar bile

5. Yiyemeyeceğinizi düşünerek patatesleri paket yapmışlar bile

6. Tabii bu serinin olmazsa olmazıdır: Kürekte sunum!

6. Tabii bu serinin olmazsa olmazıdır: Kürekte sunum!

7. Yaratıcılık diye buna deriz: Shot bardağında carpaccio

7. Yaratıcılık diye buna deriz: Shot bardağında carpaccio

8. Tezgaha gelmişsiniz!

8. Tezgaha gelmişsiniz!

9. Şık bir kokteyl olduğunu sanabilirsiniz, ama o yumurta!

9. Şık bir kokteyl olduğunu sanabilirsiniz, ama o yumurta!

10. Her şey düşünülmüş: Market arabasındaki bu leziz atıştırmalıklar için tadımlık sos bile var!

10. Her şey düşünülmüş: Market arabasındaki bu leziz atıştırmalıklar için tadımlık sos bile var!

11. Kasede biftek sunumu mu? Buna veganlar bile tepki gösterecek...

11. Kasede biftek sunumu mu? Buna veganlar bile tepki gösterecek...

12. Hasır sepeti kabul edebilirdik ama fazla özensiz bir sunum!

12. Hasır sepeti kabul edebilirdik ama fazla özensiz bir sunum!

13. Peki, bunu yer miydiniz?

13. Peki, bunu yer miydiniz?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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