Moda Dünyasının Lezzetli Aksesuarları İnsanı Acıktırıyor! İşte Ünlülerin Son Trendi Yemek Şeklindeki Çantalar
Moda Dünyasının Lezzetli Aksesuarları İnsanı Acıktırıyor! İşte Ünlülerin Son Trendi Yemek Şeklindeki Çantalar
Kaynak: https://nypost.com/2024/11/04/lifesty...
Akşam yemeğinizi giymek... Şık bir kadının olmazsa olmazı çantalar moda dünyasının son trendi ile adeta diyet bozduruyor. Hollywood'un dahil olduğu moda akımı Melissa McCarthy ve Julia Fox gibi zevk sahibi kadınların yemek temalı çantaları ile sokakları açık büfeye çevirdi. Özellike de Jonathan Anderson'un kuşkonmaz çantasını görmelisiniz!
İşte, modanın yeni yüzü: Yiyecek Şeklinde Çantalar
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Modanın zamana meydan okuyan vazgeçilmez parçası: Çanta!
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1. Şimdilerde ise Susan Alexandra'nın kurucusu Susan Korn'un da dediği gibi, "Hepimiz yemek yemeliyiz." Belki de bu yüzden, "bu içecek veya yemekten ilham alan çantalar aramızdaki tüm yemek tutkunlarına gerçekten hitap ediyor."
2. İşte karşınızda Love Moschino şıklığı ve tarzı ile baget ekmek şeklindeki yemek konseptli çanta.
3. Love Moschino'nun ardından benzer bir girişim ise UNDERCOVER'ın yarı saydam baget şeklindeki ve markasındaki çanta tasarımlarıyla geldi.
4. Hazır Hazır olun çünkü, Baguette çantası ve Rosetta çantasıyla birlikte gelen "Sedano Bag" adlı kereviz şeklindeki çanta ise piyasayı 5 bin dolarlık değeriyle altüst etti.
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5. Melissa McCarthy, 2024 Vanity Fair Oscar Partisi'nde Kinza Winza'nın göz kamaştırıcı Cannoli Clutch'ını sergilerken bir hayli neşeliydi.
6. Paris Hilton ise Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısında Peter Dundas x Grey Goose'un Martini Çantasını taşıdı.
7. Modanın harika çocuğu olarak anılan Jonathan Anderson'dan kuşkonmaz çanta defilede kendini gösterdi.
8. Eylül ayında gerçkeleşen 2024 New York Moda Haftası'na dönüyoruz hemen: Burada da Puppets & Puppets Kurabiye Çantası viral oldu.
9. Peki, Kate Spade’in Pizza Slice çapraz askılı ışıltılı çantasına ne demeli?
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10. Sıradaki parçamız ise Lisa Says Gah'ın "Domates Tote" çantası!
11. Kate Spade ve Heinz Ketchup, yaz için de kısa zamanda ses getiren ve viral olan bir koleksiyon hazırladı!
12. Kate Spade, bu koleksiyonun hemen ardından 1 Kasım'da M&M's koleksiyonu çıkardı ve bu kez şekerlemelerle moda dünyasının gündemine oturdu.
13. Koleksiyonda, M&M’s çapraz askılı çantalar ve bozuk para keseleri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
14. Nik Bentel Studio'nun 230 dolar değerindeki Makarna Çantası'nı da unuttuğumuzu sanmayın!
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15. Ella Emhoff'un taşıdığı Puppets and Puppets Banana Çanta ise akıllara İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 6.2 milyon dolara satılan "Comedian" adlı duvara asılı muzunu getirdi.
16. Kate Spade'in bir çantası da 27 Haziran'da Los Angeles'ta Melissa McCarthy tarafından taşındı.
17. Tabii yiyecekler kadar içecekler de moda trendlerini belirledi. İşte karşınızda Susan Alexandra'dan "Mini Martini Çanta"
18. Balmain'in zarif detayları ile dikkat çeken üzüm salkımı şeklindeki çantası ise sahiden bir hayli şıktı.
19. Nik Bentel Studio'nun "Sosisli Sandviç Çantası" ve "Pizza Bag" ile trende yeni bir bakış açısı getiren modellerini gözden kaçırmadık.
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20. Yemek şeklindeki çanta turumuza ise doğanın insana kusursuz bir ilham olduğunu bir kez daha gösteren muz çanta ile son veriyoruz.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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