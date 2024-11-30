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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.11.2024 - 15:25

Fırça darbeleri ile hem yapıldığı döneme hem de günümüze damgasını vuran tablolar, hâlâ hepimize ilham oluyor! İşte tam da bu ilham ile deklanşöre bastığı anda bakış açısını da fotoğraf karesine yansıtanların çalışmalarıyla karşınızdayız. Elbette fotoğraf kareleri birer Rönesans tablosu olmayacak, fakat sanatın teknoloji ile harmanlanan modern hali beğeninizi toplayacak. Reddit'ten derlediğimiz fotoğraf karelerinde doğayı, günlük yaşamı, şehir manzaralarını ve modern mimariyi yeniden keşfedeceksiniz. 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/photo/

Geçen Haftanın Rönesans Tablolarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. Eve dönerken başlıyoruz yolculuğumuza!

1. Eve dönerken başlıyoruz yolculuğumuza!

2. Japonya'dan hayvanlar alemine

2. Japonya'dan hayvanlar alemine

3. Fuji, sizi de büyüleyecek!

3. Fuji, sizi de büyüleyecek!

4. Spiritüel bir yolculuk...

4. Spiritüel bir yolculuk...

5. Yeraltına açılan bir dünya...

5. Yeraltına açılan bir dünya...
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6. Yeşilin ardındakiler: Gizli bahçe!

6. Yeşilin ardındakiler: Gizli bahçe!

7. Yağmurun sesi kulağınıza gelecek...

7. Yağmurun sesi kulağınıza gelecek...

8. Aranıyorsunuz!

8. Aranıyorsunuz!

9. Tarihin izinde: Şu an!

9. Tarihin izinde: Şu an!

10. Sanat içinde sanat!

10. Sanat içinde sanat!
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11. Karanlık çökmeden hemen önce...

11. Karanlık çökmeden hemen önce...

12. Gökyüzü her zamanki gibi başlı başına bir sanat!

12. Gökyüzü her zamanki gibi başlı başına bir sanat!

13. Biraz da geçmişi canlandıralım gözümüzde...

13. Biraz da geçmişi canlandıralım gözümüzde...

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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