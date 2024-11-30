Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/photo/
Fırça darbeleri ile hem yapıldığı döneme hem de günümüze damgasını vuran tablolar, hâlâ hepimize ilham oluyor! İşte tam da bu ilham ile deklanşöre bastığı anda bakış açısını da fotoğraf karesine yansıtanların çalışmalarıyla karşınızdayız. Elbette fotoğraf kareleri birer Rönesans tablosu olmayacak, fakat sanatın teknoloji ile harmanlanan modern hali beğeninizi toplayacak. Reddit'ten derlediğimiz fotoğraf karelerinde doğayı, günlük yaşamı, şehir manzaralarını ve modern mimariyi yeniden keşfedeceksiniz.
İşte, başlıyoruz...
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1. Eve dönerken başlıyoruz yolculuğumuza!
2. Japonya'dan hayvanlar alemine
3. Fuji, sizi de büyüleyecek!
4. Spiritüel bir yolculuk...
5. Yeraltına açılan bir dünya...
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6. Yeşilin ardındakiler: Gizli bahçe!
7. Yağmurun sesi kulağınıza gelecek...
8. Aranıyorsunuz!
9. Tarihin izinde: Şu an!
10. Sanat içinde sanat!
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11. Karanlık çökmeden hemen önce...
12. Gökyüzü her zamanki gibi başlı başına bir sanat!
13. Biraz da geçmişi canlandıralım gözümüzde...
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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