Psikopatların Sahip Olduğu Özellikler Belirlendi! İşte, Kişinin Psikopat Olabileceğini Gösteren İşaretler

Daha önce yapılan çalışmalarda psikopati açısından yüksek puan alanların ortak özelliği olarak, konuşma sırasında başlarını çok hareketsiz tuttukları vardı. Bunun muhtemel amacı ise kendileri hakkındaki ipuçlarını gizlemek.

Ayrıca yüksek düzeyde acıya dayanan kişilerin de psikopat olma olasılığı, yüksek. Peki, son araştırma verilerine göre psikopati özellikleri nelerdir? 👇