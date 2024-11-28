onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikopatların Sahip Olduğu Özellikler Belirlendi! İşte, Kişinin Psikopat Olabileceğini Gösteren İşaretler

Psikopatların Sahip Olduğu Özellikler Belirlendi! İşte, Kişinin Psikopat Olabileceğini Gösteren İşaretler

psikoloji
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 14:22

Avustralyalı bilim insanları tarafından yürütülen son araştırma, birinin psikopat olabileceğini işaret eden önemli göstergeleri belirledi. Katılımcılarla göz teması deneyleri gerçekleştiren araştırmacılar, psikopati açısından yüksek puan alanların ince ayrıntıları görmekte zorlandığını söyledi. Büyük resmi görüyorlar anca detayları görmekte iyi değiller. Ayrıca empati eksikliği de özelliklerden biri! Peki, birinin psikopat olabileceğini gösteren belirtiler nelerdir? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde iki psikolog olan Stephanie C. Goodhew ve Mark Edwards, psikopatik kişilik özelliklerinin belirlemek adına İngiltere'de bir deney yürüttüler!

Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde iki psikolog olan Stephanie C. Goodhew ve Mark Edwards, psikopatik kişilik özelliklerinin belirlemek adına İngiltere'de bir deney yürüttüler!

Çalışmaya 236 fazla katıldı. Katılımcılar, İngiltere'de yaşayan ve 18 ila 40 yaş arası kişilerden oluşuyordu. Katılımcılar ile göz teması deneyleri gerçekleştirildi. 

Araştırmada, katılımcıların kabul etmesi ya da etmemesi gereken 26 maddeden oluşan 'Levenson Öz Bildirim Psikopati Ölçeği' (ELSRP) kullanıldı. Katılımcıların dikkat genişliğini belirlemek için ise Navon uyarıları sunuldu. Burada katılımcıların, mesela; Navon resimlerindeki 'çok sayıda çok daha küçük E şeklinden oluşan büyük bir T şeklini' fark etmeleri gerekiyordu. Fark ettiklerini ise klavyeden ilgili tuşa basarak göstermeleri istendi. Test, hem hız hem doğruluk açısından puanlandı.

Yeni araştırma verilerine değinmeden önce bugüne dek psikopat olabileceği düşünülen bireylerin keşfedilen ortak özelliklerinden söz edelim:

Yeni araştırma verilerine değinmeden önce bugüne dek psikopat olabileceği düşünülen bireylerin keşfedilen ortak özelliklerinden söz edelim:

Daha önce yapılan çalışmalarda psikopati açısından yüksek puan alanların ortak özelliği olarak, konuşma sırasında başlarını çok hareketsiz tuttukları vardı. Bunun muhtemel amacı ise kendileri hakkındaki ipuçlarını gizlemek. 

Ayrıca yüksek düzeyde acıya dayanan kişilerin de psikopat olma olasılığı, yüksek. Peki, son araştırma verilerine göre psikopati özellikleri nelerdir? 👇

Personality and Individual Differences'ta yayınlanan çalışmalarında araştırmacılar 3 psikopati özelliğine odaklandılar. Bunlar: antisosyallik, benmerkezcilik ve duyarsızlık!

Personality and Individual Differences'ta yayınlanan çalışmalarında araştırmacılar 3 psikopati özelliğine odaklandılar. Bunlar: antisosyallik, benmerkezcilik ve duyarsızlık!

Avustralyalı araştırmacılarımız son çalışmalarına dair bulgularını PsyPost'a, 'Psikopat kişilik özelliklerinin benmerkezcilik, duyarsızlık, dürtüsellik ve antisosyal davranış gibi birden fazla boyutu vardır.' ifadeleriyle anlattılar.

"Sonuçlar, daha yüksek düzeyde dürtüsellik ve antisosyal davranış gösteren kişilerin dikkat odaklarını düzenlemede zorluk çektiğini gösteriyor."

"Sonuçlar, daha yüksek düzeyde dürtüsellik ve antisosyal davranış gösteren kişilerin dikkat odaklarını düzenlemede zorluk çektiğini gösteriyor."

Katılımcıların dikkat genişliğini ölçen Navon testinin bulguları, psikopat olma olasılığı yüksek olan kişilerin büyük resmi gördüklerini ancak ince ayrıntılarda zorlandıklarını gösteriyor. Görünen o ki bu kişiler dikkat odaklarını düzenlenmekte zorluk çekiyorlar.

Psikopatlar, kötü davranışları tekrarlıyor!

Psikopatlar, kötü davranışları tekrarlıyor!

Elbette her psikopati belirtisi gösteren suçlu değildir. Ancak psikopati, dünyanın yüzde 1'ini etkisi altına alır. Bu kişilerin ortak özellikleri arasında ise tekrar tekrar yasaları çiğneme, ciddi suçlar işlemeye varıncaya kadar şiddet eğilimli ve antisosyal kişilikler olduğu düşünülüyor. 

Ayrıca araştırmalar, benmerkezcilik ile duyarsızlığın birleşimine de dikkat çekiyor. Zira, sadece kendi çıkarlarınla ilgilenmenin çok ötesindeki duyarsızlık, başkalarına karşı empati ya da sempati duymama ile ilişkilendiriliyor. Bu da pişmanlık eksikliğini beraberinde getiriyor, gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın