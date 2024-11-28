Psikopatların Sahip Olduğu Özellikler Belirlendi! İşte, Kişinin Psikopat Olabileceğini Gösteren İşaretler
Psikopatların Sahip Olduğu Özellikler Belirlendi! İşte, Kişinin Psikopat Olabileceğini Gösteren İşaretler
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Avustralyalı bilim insanları tarafından yürütülen son araştırma, birinin psikopat olabileceğini işaret eden önemli göstergeleri belirledi. Katılımcılarla göz teması deneyleri gerçekleştiren araştırmacılar, psikopati açısından yüksek puan alanların ince ayrıntıları görmekte zorlandığını söyledi. Büyük resmi görüyorlar anca detayları görmekte iyi değiller. Ayrıca empati eksikliği de özelliklerden biri! Peki, birinin psikopat olabileceğini gösteren belirtiler nelerdir?
İşte, detaylar...
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Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde iki psikolog olan Stephanie C. Goodhew ve Mark Edwards, psikopatik kişilik özelliklerinin belirlemek adına İngiltere'de bir deney yürüttüler!
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Yeni araştırma verilerine değinmeden önce bugüne dek psikopat olabileceği düşünülen bireylerin keşfedilen ortak özelliklerinden söz edelim:
Personality and Individual Differences'ta yayınlanan çalışmalarında araştırmacılar 3 psikopati özelliğine odaklandılar. Bunlar: antisosyallik, benmerkezcilik ve duyarsızlık!
"Sonuçlar, daha yüksek düzeyde dürtüsellik ve antisosyal davranış gösteren kişilerin dikkat odaklarını düzenlemede zorluk çektiğini gösteriyor."
Psikopatlar, kötü davranışları tekrarlıyor!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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