Bilim İnsanları, İnsan Saçından 200 Kat İnce Spagetti Ürettiler! İşte Tıp Dünyasının Umudu "Spagetti"

Spagettinin yapımında önemli bir yere sahip olan nanofiberler, yara iyileşmesine yardımcı olmak adına bandajlarda kullanılabilir. Ayrıca kemik rejenerasyonu için iskele olarak ve ilaç dağıtımı için de kullanılabilir.

Gözenekli bir yapıya sahip olan nanofiberlerin umut verici özellikleri ise su ve nemi içeri alan ancak bakterileri dışarıda tutan yapıları. Üstelik çok fazla enerji ve su gerektiren nişastanın bitki hücrelerinden çıkarılması ve saflaştırılması işlemlerine de dayanıklılar.