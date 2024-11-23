onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Bilim İnsanları, İnsan Saçından 200 Kat İnce Spagetti Ürettiler! İşte Tıp Dünyasının Umudu "Spagetti"

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bilim İnsanları, İnsan Saçından 200 Kat İnce Spagetti Ürettiler! İşte Tıp Dünyasının Umudu "Spagetti"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 20:11

Bilim insanları, son keşifleri ile bir kez daha sınırları aştılar! İnsan saçından yaklaşık olarak 200 kat ince spagetti ürettiler. Tabii bu spagetti yemek için değil! Nanofiber adı verilen son derece ince malzeme tellerinden üretilen spagetti, tıp dünyasında çığır açabilir. Tıpkı makarna gibi un gibi nişasta açısından zengin bir bileşenden doğrudan elde edilen nanofiberler ile oluşturulan spagetti, insanlık için şifa olabilir. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

University College London (UCL) liderliğinde yürütülen araştırma sonucunda bilim insanları, dünyanın en ince spagettisini yarattılar.

University College London (UCL) liderliğinde yürütülen araştırma sonucunda bilim insanları, dünyanın en ince spagettisini yarattılar.

İnsan saçından yaklaşık 200 kat kadar ince olan spagetti, yemek için değil! Nanofiber adı verilen ve son derece ince bir malzeme tellerin kullanımı ile üretilen spagetti, tıp ve endüstri dünyasında kullanılacak.

Peki, Neden Spagetti Deniliyor?

Peki, Neden Spagetti Deniliyor?

İnsan saçından 200 kat kadar ince spagettilerin üretiminde kullanılan nanofiberler, tıpkı makarnanın temel maddesi olan un gibi nişastadan yapılıyor. Genellikle yeşil bitlilerin fazla glikozu depolamak için ürettikleri nişasta kullanılıyor.

İnsan saçından 200 kat ince spagettiler ne işe yarayacak?

İnsan saçından 200 kat ince spagettiler ne işe yarayacak?

Spagettinin yapımında önemli bir yere sahip olan nanofiberler, yara iyileşmesine yardımcı olmak adına bandajlarda kullanılabilir. Ayrıca kemik rejenerasyonu için iskele olarak ve ilaç dağıtımı için de kullanılabilir. 

Gözenekli bir yapıya sahip olan nanofiberlerin umut verici özellikleri ise su ve nemi içeri alan ancak bakterileri dışarıda tutan yapıları. Üstelik çok fazla enerji ve su gerektiren nişastanın bitki hücrelerinden çıkarılması ve saflaştırılması işlemlerine de dayanıklılar.

Beatrice Britton tarafından gerçekleştirilen araştırmada elektrospinning adı verilen bir teknik ile 372 nanometre yani, bir metrenin milyarda biri çapındaki spagettiler yaratıldı.

Beatrice Britton tarafından gerçekleştirilen araştırmada elektrospinning adı verilen bir teknik ile 372 nanometre yani, bir metrenin milyarda biri çapındaki spagettiler yaratıldı.

Nanoscale Advances'daki makalede araştırmacılar, elektrospinning adı verilen teknik ile un ve sıvı ipliklerinin elektrik yükleriyle bir iğne ucundan çekildiğini açıkladılar. Ortak yazar Dr. Adam Clancy ise 'Spagetti yapmak için, su ve un karışımını metal deliklerden itersiniz. Çalışmamızda, un karışımımızı bir elektrik yüküyle çekmemiz dışında aynısını yaptık. Kelimenin tam anlamıyla spagetti ama çok daha küçük.' açıklamasıyla süreci basite indirgeyerek anlattı.

Dünya'da selülozdan sonra en büyük ikinci biyokütle kaynağı olan nişasta sayesinde ortaya çıkan, her bir iplikçiği herhangi bir görünür ışık kamerası ya da mikroskopu tarafından net bir şekilde yakalanmak için çok dar! Bu ancak genişlikleri taramalı elektron mikroskobu ile ölçülebiliyor.

Dünya'da selülozdan sonra en büyük ikinci biyokütle kaynağı olan nişasta sayesinde ortaya çıkan, her bir iplikçiği herhangi bir görünür ışık kamerası ya da mikroskopu tarafından net bir şekilde yakalanmak için çok dar! Bu ancak genişlikleri taramalı elektron mikroskobu ile ölçülebiliyor.

Bakalım, bu yeni keşif gelecekte insanlık için nelere hizmet edecek.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
seremoni-.-

Bu şey değil mi cerrahi iplik ( sutur ) ¿