Bilim İnsanları, İnsan Saçından 200 Kat İnce Spagetti Ürettiler! İşte Tıp Dünyasının Umudu "Spagetti"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Bilim İnsanları, İnsan Saçından 200 Kat İnce Spagetti Ürettiler! İşte Tıp Dünyasının Umudu "Spagetti"
Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases...
Bilim insanları, son keşifleri ile bir kez daha sınırları aştılar! İnsan saçından yaklaşık olarak 200 kat ince spagetti ürettiler. Tabii bu spagetti yemek için değil! Nanofiber adı verilen son derece ince malzeme tellerinden üretilen spagetti, tıp dünyasında çığır açabilir. Tıpkı makarna gibi un gibi nişasta açısından zengin bir bileşenden doğrudan elde edilen nanofiberler ile oluşturulan spagetti, insanlık için şifa olabilir.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
University College London (UCL) liderliğinde yürütülen araştırma sonucunda bilim insanları, dünyanın en ince spagettisini yarattılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, Neden Spagetti Deniliyor?
İnsan saçından 200 kat ince spagettiler ne işe yarayacak?
Beatrice Britton tarafından gerçekleştirilen araştırmada elektrospinning adı verilen bir teknik ile 372 nanometre yani, bir metrenin milyarda biri çapındaki spagettiler yaratıldı.
Dünya'da selülozdan sonra en büyük ikinci biyokütle kaynağı olan nişasta sayesinde ortaya çıkan, her bir iplikçiği herhangi bir görünür ışık kamerası ya da mikroskopu tarafından net bir şekilde yakalanmak için çok dar! Bu ancak genişlikleri taramalı elektron mikroskobu ile ölçülebiliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu şey değil mi cerrahi iplik ( sutur ) ¿