Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur? e-Devlet Kaza Tespit Tutanak Formu

Kaza tespit tutanağı, kazanın nasıl gerçekleştiğini sigorta şirketlerine iletmek için hazırlanması gereken bir belgedir. Ancak ölümlü ve yaralanmalı kaza durumunda kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

Kazanın tarihi, saati ve yeri (cadde/sokak adı gibi) net bir şekilde yazılmalıdır.

Her iki aracın plaka numarası, markası ve modeli yazılmalıdır.

Sürücülerin adı, soyadı, telefon numarası ve ehliyet bilgileri eksiksiz girilmelidir.

Sigorta şirketi ve poliçe numarası da eklenmelidir.

Kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatan kutucuklar bulunmaktadır. Sürücüler bu kutucuklardan kendilerine uygun olanları işaretlemelidir.

Kaza yeri ve araçların konumu basit bir kroki ile çizilmelidir.

İki taraf da formu imzalamalıdır. İmza eksik olursa tutanak geçersiz sayılacaktır.

Araçların hasar aldığı yerleri ve kazanın genel görünümünü gösteren fotoğraflar çekmek, sigorta şirketlerinin değerlendirme yapması için önemlidir.