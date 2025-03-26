onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur? e-Devlet Kaza Tespit Tutanak Formu

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur? e-Devlet Kaza Tespit Tutanak Formu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2025 - 14:02

Maddi hasarlı trafik kazalarında sürücülerin ‘kaza tespit tutanağı’ hazırlaması gerekiyor. Kaza olduğu takdirde sürücüler bu tutanağı trafik polisine gerek olmadan aralarında anlaşarak tutabiliyor. Peki kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur? e-Devlet kaza tespit tutanağı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Kaza tespit tutanağı, kazanın nasıl gerçekleştiğini sigorta şirketlerine iletmek için hazırlanması gereken bir belgedir. Ancak ölümlü ve yaralanmalı kaza durumunda kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi gerekmektedir. 

  • Kazanın tarihi, saati ve yeri (cadde/sokak adı gibi) net bir şekilde yazılmalıdır.

  • Her iki aracın plaka numarası, markası ve modeli yazılmalıdır.

  • Sürücülerin adı, soyadı, telefon numarası ve ehliyet bilgileri eksiksiz girilmelidir.

  • Sigorta şirketi ve poliçe numarası da eklenmelidir.

  • Kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatan kutucuklar bulunmaktadır. Sürücüler bu kutucuklardan kendilerine uygun olanları işaretlemelidir.

  • Kaza yeri ve araçların konumu basit bir kroki ile çizilmelidir.

  • İki taraf da formu imzalamalıdır. İmza eksik olursa tutanak geçersiz sayılacaktır.

  • Araçların hasar aldığı yerleri ve kazanın genel görünümünü gösteren fotoğraflar çekmek, sigorta şirketlerinin değerlendirme yapması için önemlidir. 

  • Eğer taraflardan biri suçu kabul etmiyorsa veya karşı taraf tutanağı imzalamayı reddediyorsa, polis çağırmak en güvenli yol olacaktır.

E-Devlet Kaza Tespit Tutanak Formu

E-Devlet Kaza Tespit Tutanak Formu

Kaza tespit tutanağı, 2024 yılında e-Devlet sistemine eklendi. Artık sürücülerin matbu bir evraka ihtiyaç duymadan, cep telefonlarından kolaylıkla e-Devlet üzerinden tutanak oluşturabiliyorlar.

Maddi hasarlı bir trafik kazasıyla karşılaşan sürücüler, e-Devlet uygulamasında arama kısmına 'Kaza' yazdıklarında 'Kaza Tutanağı' sekmesi karşılarına çıkıyor. Bu hizmeti kullanabilmek için e-Devlet hesaplarında çift faktörlü kimlik doğrulamasının aktif olması gerekiyor.

Şartları sağlayan kullanıcılar, 'Yeni tutanak oluştur' seçeneğiyle tutanak oluşturabiliyorlar veya kazanın tarafı olarak mevcut tutanağa dahil olabiliyorlar.

Sistem üzerinden sürücüler, kaza detayını, araç ve sürücü bilgilerini doldurabiliyorlar.

e-Devlet üzerinden oluşturulan kaza tespit tutanağı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına yansıyor. Sigorta şirketlerinin sistemine tutanak düşüyor ve böylece süreç başlıyor.

Hizmeti kimler kullanamaz?

  • Kaza esnasında alkol veya uyuşturucu etkisinde olanlar

  • Ölüm veya yaralanmalı kazanın olması

  • Kamu malına veya üçüncü kişiye zarar verilmesi

  • Trafik sigortası olmayanlar

  • Kazaya karışan ikiden fazla araç olması

  • Sürücü belgesinin bulunmaması

  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan araçlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın