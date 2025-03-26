Togg Dijital Anahtar Nedir, Ne İşe Yarar? Togg Dijital Anahtar Kullanımı

Togg dijital anahtar kullanımı için Trumore uygulamasına sahip olmanız gerekir. Dijital anahtar, Togg'a Bluetooth üzerinden bağlanır. Bu sebeple internet bağlantısına ihtiyacınız yoktur. Donanım Haber'in aktardığına göre, Togg dijital anahtarı kullanmak için;

Trumore uygulamasından 'akıllı cihazım' sekmesi üzerinden 'yeni anahtar oluşur' seçeneğini seçmeniz gerekir.

Ardından ekranda çıkan pin koduyla, telefonunuzda aracınızı bulun ve eşleştirin. Burada pin kodunu, eşleşme alanına yapıştırın. Telefonunuzda 'eşle' butonuna bastıktan sonra Togg dijital anahtarınız aktif hale gelecektir.

Togg dijital anahtarı kullanabilmek için aracınızın bluetooth kapsamı alanında olmanız gerekir. Ayrıca dijital anahtara, birden çok kullanıcı sahip olabilir.

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