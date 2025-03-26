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Togg Dijital Anahtar Nedir, Ne İşe Yarar? Togg Dijital Anahtar Kullanımı

Togg Dijital Anahtar Nedir, Ne İşe Yarar? Togg Dijital Anahtar Kullanımı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 10:51

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) yeni yazılım güncellemesini duyurdu. Yazılım güncellemesi 1.5 ile Togg T10X'e yeni özellikler geldi. Kullanıcı deneyimini artıran bu özellikler arasında en merak edileni ise 'dijital anahtar' olmuştu. Togg dijital anahtar, kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Peki Togg dijital anahtar nedir, nasıl kullanılır?

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Togg Yazılım Güncellemesi 1.5

Togg Yazılım Güncellemesi 1.5

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) satışta olan T10X modelinde yazılım güncellemesiyle geldi. T10F'in ne zaman satışa çıkacağı merak konusu olmuşken, T10X kullanıcıların deneyimini artıracak yeni özelliklerle geldi. 

Togg yeni yazılım güncellemesinde 'adaptif hız sabitleyici', 'dijital asistan', 'trafik işareti algılama sistemi' gibi birçok özellik geldi. Yeni yazılımın en merak edilen özelliği ise 'dijital anahtar' oldu.

Togg Dijital Anahtar Nedir?

Togg Dijital Anahtar Nedir?

Togg, dijital anahtar güncellemesiyle kullanıcıların en sık karşılaştığı sorunlardan birisine çözüm getirdi. Sürücülerin ve kullanıcıların sık sık sorduğu 'Togg anahtar kayboldu, ne yapmalıyım?' sorusu, yeni dijital anahtar sayesinde tarihe karışmaya hazırlanıyor. 

Togg dijital anahtar, aracın kilidini anahtar olmadan da açabilmenizi ve aracınızı kullanabilmenizi sağlayan bir güncellemedir. Togg dijital anahtar ile Trumore uygulaması aracılığıyla aracın kilidini açabilir, bagajı açabilir ve aracı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Togg Dijital Anahtar Nasıl Kullanılır?

Togg Dijital Anahtar Nasıl Kullanılır?

Togg dijital anahtar kullanımı için Trumore uygulamasına sahip olmanız gerekir. Dijital anahtar, Togg'a Bluetooth üzerinden bağlanır. Bu sebeple internet bağlantısına ihtiyacınız yoktur. Donanım Haber'in aktardığına göre, Togg dijital anahtarı kullanmak için;

  • Trumore uygulamasından 'akıllı cihazım' sekmesi üzerinden 'yeni anahtar oluşur' seçeneğini seçmeniz gerekir. 

  • Ardından ekranda çıkan pin koduyla, telefonunuzda aracınızı bulun ve eşleştirin. Burada pin kodunu, eşleşme alanına yapıştırın. Telefonunuzda 'eşle' butonuna bastıktan sonra Togg dijital anahtarınız aktif hale gelecektir.

Togg dijital anahtarı kullanabilmek için aracınızın bluetooth kapsamı alanında olmanız gerekir. Ayrıca dijital anahtara, birden çok kullanıcı sahip olabilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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