Togg T10X Mart Kampanyası Taksit Tutarları

Togg kredi kampanyası Mart ayında da devam ediyor. Bireysel müşteriler, yüzde sıfır faiz avantajından yararlanarak Togg sahibi olabiliyor. Kredi tutarı 500 bin TL'den başlıyor ve 900 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade miktarı arttıkça faiz oranı da artıyor. Buna göre T10X aylık ödeme miktarı da değişiyor.