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Togg T10X Mart Kampanyası Taksit Tutarları

Togg T10X Mart Kampanyası Taksit Tutarları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.03.2025 - 11:58

Togg, satışta olan tek modeli T10X'i kredi avantajlarıyla sunuyor. Mart ayı fiyatı merak edilen Togg, bu aya özel yeni bir kredi fırsatıyla geldi. Bayram öncesinde özel olarak sunulan finansman seçeneği sayesinde Togg'un pek çok kişiye ulaşması hedefleniyor. T10X modeli için bireysel ve kurumsal müşterilere farklı fırsatlar sunuluyor. Bireysel müşteriler, yüzde sıfır faiz avantajından yararlanbiliyor. T10X vade süresi arttıkça ödeme planında da değişiklikler oluyor. 

Peki T10X Mart ayı finansman desteği ne kadar?

İşte detaylar...

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Togg Kampanya

Togg Kampanya

Togg, satışta olan T10X modeli için kullanıcılarına farklı ödeme planları üzerinden kredi imkanı sunuyor. Yeni alıcılar, yüzde sıfır faizli kredi imkanından yararlanarak Togg sahibi olabiliyor. T10X sahibi olmak isteyen bireysel kullanıcılar, Mart ayı boyunca da farklı kredi seçeneklerinden yararlanabilecek.

T10X vade seçenekleri de bireysel kullanıcılara sunuluyor. 500 bin TL, 700 bin TL ve 900 bin TL’ye kadar değişen kredi imkanları bulunuyor.

T10X Mart Ayı Finansman Desteği

T10X Mart Ayı Finansman Desteği

Togg kredi kampanyası Mart ayında da devam ediyor. Bireysel müşteriler, yüzde sıfır faiz avantajından yararlanarak Togg sahibi olabiliyor. Kredi tutarı 500 bin TL'den başlıyor ve 900 bin TL'ye kadar çıkıyor. 

Kredi miktarı ve vade miktarı arttıkça faiz oranı da artıyor. Buna göre T10X aylık ödeme miktarı da değişiyor.

Togg T10X Mart Kredi Kampanyası

Togg T10X Mart Kredi Kampanyası

Kredi tutarı: 500 bin TL

  • Vade: 12 ay 

  • Faiz oranı: yüzde sıfır

  • Aylık ödeme: 41.667 TL

Kredi tutarı: 500 bin TL

  • Vade: 30 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 2,29

  • Aylık ödeme: 25.434 TL

Kredi tutarı: 700 bin TL

  • Vade: 12 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 1,19

  • Aylık ödeme: 64.365 TL

Kredi tutarı: 700 bin TL

  • Vade: 30 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 2,49

  • Aylık ödeme: 36.816 TL

Kredi tutarı: 900 bin TL

  • Vade: 12 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 1,69

  • Aylık ödeme: 86.137 TL

Kredi tutarı: 900 bin TL

  • Vade: 30 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 2,69

  • Aylık ödeme: 48.916 TL

Togg Kurumsal Müşteri Ödeme Planı

Togg Kurumsal Müşteri Ödeme Planı

Kredi tutarı: 500 bin TL

  • Vade: 12 ay 

  • Faiz oranı: yüzde sıfır

  • Aylık ödeme: 41.667 TL

Kredi tutarı: 500 bin TL

  • Vade: 24 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 1,49

  • Aylık ödeme: 25.149 TL

Kredi tutarı: 500 bin TL

  • Vade: 36 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 1,99

  • Aylık ödeme: 19.899 TL

Kredi tutarı: 500 bin TL

  • Vade: 48 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 2,39

  • Aylık ödeme: 18.036 TL

Kredi tutarı: 900 bin TL

  • Vade: 12 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 1,69

  • Aylık ödeme: 83.929 TL

Kredi tutarı: 900 bin TL

  • Vade: 24 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 2,59

  • Aylık ödeme: 51.550 TL

Kredi tutarı: 900 bin TL

  • Vade: 36 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 2,89

  • Aylık ödeme: 41.436 TL

Kredi tutarı: 900 bin TL

  • Vade: 48 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 2,75

  • Aylık ödeme: 34.884 TL

Kredi tutarı: 1.500.000 TL

  • Vade: 12 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 2,29

  • Aylık ödeme: 145.386 TL

Kredi tutarı: 1.500.000 TL

  • Vade: 24 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 2,65

  • Aylık ödeme: 86.508 TL

Kredi tutarı: 1.500.000 TL

  • Vade: 36 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 2,89

  • Aylık ödeme: 66.706 TL

Kredi tutarı: 1.500.000 TL

  • Vade: 48 ay 

  • Faiz oranı: yüzde 2,39

  • Aylık ödeme: 54.108 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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