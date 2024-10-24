Genç Kadının Yuttuğu 18 Santimetrelik Yemek Çatalı Bilimsel Makaleye Konu Olacak!

Doktor Edizsoy, vakayı ilk duyduğunda doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti ve ekledi; 'Hasta 18 yaşında ve yabancı uyrukluydu. Türkçesi biraz zayıf olduğu için belki de yanlış anlaşılmalar olabileceğini düşündük. Ama hastanın filmini çektiğimizde gerçekten bir çatalın yemek borusunda olduğunu gördük.'