Genç Kadının Yuttuğu 18 Santimetrelik Yemek Çatalı Bilimsel Makaleye Konu Olacak!
Genç Kadının Yuttuğu 18 Santimetrelik Yemek Çatalı Bilimsel Makaleye Konu Olacak!
Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu genç kız, doktorları şaşırtan bir şikayetle hastaneye başvurdu. Doktorlar yanlış anlaşılma sandılar, ama 18 yaşındaki ismi açıklanmayan hasta 18 santimetrelik yemek çatalı yuttu.
İşte, detaylar...
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne başvuran genç kızın sıra dışı şikayeti, bilimsel makalelere konu olacak!
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Gerçek, röntgende ortaya çıktı: 18 yaşındaki yabancı uyruklu gencin, yemek borusunda 18 santimetrelik bir yemek çatalı tespit edildi!
ADÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Salih Çokpınar ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Akay Edizsoy'un yönetimindeki operasyon başarı ile sonuçlandı.
AA muhabirlerine konuşan Dr. Edizsoy, şaşkınlığını gizleyemedi: Bozuk para, toplu iğne, çivi gibi küçük cisimlerin yutulduğu vakalarla karşılaştığını ifade eden Edizsoy, büyük bir çatalın yutulmasının nadir görülen bir durum olduğunu ifade etti.
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