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Genç Kadının Yuttuğu 18 Santimetrelik Yemek Çatalı Bilimsel Makaleye Konu Olacak!

Genç Kadının Yuttuğu 18 Santimetrelik Yemek Çatalı Bilimsel Makaleye Konu Olacak!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 10:10

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu genç kız, doktorları şaşırtan bir şikayetle hastaneye başvurdu. Doktorlar yanlış anlaşılma sandılar, ama 18 yaşındaki ismi açıklanmayan hasta 18 santimetrelik yemek çatalı yuttu. 

İşte, detaylar...

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne başvuran genç kızın sıra dışı şikayeti, bilimsel makalelere konu olacak!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne başvuran genç kızın sıra dışı şikayeti, bilimsel makalelere konu olacak!

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Akay Edizsoy, 'Bu vakayı ilk duyduğumda doğru olmadığını düşündüm' dedi.

Gerçek, röntgende ortaya çıktı: 18 yaşındaki yabancı uyruklu gencin, yemek borusunda 18 santimetrelik bir yemek çatalı tespit edildi!

Gerçek, röntgende ortaya çıktı: 18 yaşındaki yabancı uyruklu gencin, yemek borusunda 18 santimetrelik bir yemek çatalı tespit edildi!

Çatalın, yemek ve soluk borusuna zarar verme ihtimali olduğu için endoskopi yapılarak ağızdan çıkarılmadı. Ölümcül yaralanmaları önlemek adına, hastanın midesi kesilerek çatalın çıkarılmasına karar verildi. 

Doktorlar, bu durumu 'Çivi gibi, iğne gibi tutulup çekilemiyor' diyerek değerlendirdiler.

ADÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Salih Çokpınar ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Akay Edizsoy'un yönetimindeki operasyon başarı ile sonuçlandı.

ADÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Salih Çokpınar ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Akay Edizsoy'un yönetimindeki operasyon başarı ile sonuçlandı.

Operasyondan sonra süre yoğun bakımda kalan hastanın ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

AA muhabirlerine konuşan Dr. Edizsoy, şaşkınlığını gizleyemedi: Bozuk para, toplu iğne, çivi gibi küçük cisimlerin yutulduğu vakalarla karşılaştığını ifade eden Edizsoy, büyük bir çatalın yutulmasının nadir görülen bir durum olduğunu ifade etti.

AA muhabirlerine konuşan Dr. Edizsoy, şaşkınlığını gizleyemedi: Bozuk para, toplu iğne, çivi gibi küçük cisimlerin yutulduğu vakalarla karşılaştığını ifade eden Edizsoy, büyük bir çatalın yutulmasının nadir görülen bir durum olduğunu ifade etti.

Doktor Edizsoy, vakayı ilk duyduğunda doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti ve ekledi; 'Hasta 18 yaşında ve yabancı uyrukluydu. Türkçesi biraz zayıf olduğu için belki de yanlış anlaşılmalar olabileceğini düşündük. Ama hastanın filmini çektiğimizde gerçekten bir çatalın yemek borusunda olduğunu gördük.'

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