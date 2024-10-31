Mehmet Şimşek Cadılar Bayramı Temalı Paylaşımını Sildi
Mehmet Şimşek Cadılar Bayramı Temalı Paylaşımını Sildi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter'ı etkin kullanan siyasilerden. Son zamanlarda hesabını daha resmi kullansa da geçmişte daha kişisel paylaşımlar da yapıyordu. 2013 yılında Cadılar Bayramı'nı bile kutlamıştı. Ancak paylaşım yeniden gündeme gelince sildi.
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Mehmet Şimşek'in geçmiş tweetleri sık sık yeniden gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz gün de Halloween mesajı tekrar gündeme geldi.
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Gelen tepkilerin ardından Şimşek paylaşımını sildi.
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