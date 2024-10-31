Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Mehmet Şimşek Cadılar Bayramı Temalı Paylaşımını Sildi

Mehmet Şimşek Cadılar Bayramı Temalı Paylaşımını Sildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.10.2024 - 10:53

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter'ı etkin kullanan siyasilerden. Son zamanlarda hesabını daha resmi kullansa da geçmişte daha kişisel paylaşımlar da yapıyordu. 2013 yılında Cadılar Bayramı'nı bile kutlamıştı. Ancak paylaşım yeniden gündeme gelince sildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mehmet Şimşek'in geçmiş tweetleri sık sık yeniden gündeme geliyor.

Mehmet Şimşek'in geçmiş tweetleri sık sık yeniden gündeme geliyor.

Geçtiğimiz gün de Halloween mesajı tekrar gündeme geldi.

Geçtiğimiz gün de Halloween mesajı tekrar gündeme geldi.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelen tepkilerin ardından Şimşek paylaşımını sildi.

Gelen tepkilerin ardından Şimşek paylaşımını sildi.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın