Türkçenin Cümle Yapısı İngilizce Gibi Olsaydı Nasıl Olurdu?: “33 Yıllar Eskisiyim”

@turkpoliglot adlı Instagram hesabından içerikler üreten Erdem Küçük, Türkçenin İngilizce gibi bir cümle yapısına sahip olması durumunda nasıl cümleler ortaya çıkacağını örneklendirdi.
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Türkçenin cümle yapısı bildiğiniz üzere özne, tümleçler ve yüklem; İngilizcenin ise özne, yüklem ve tümleçler şeklinde.
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İçerik üreticisi de cümlelerle bu durumu örneklendirdi. Dahası için yorumlarda buluşalım!
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