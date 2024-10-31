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Türkçenin Cümle Yapısı İngilizce Gibi Olsaydı Nasıl Olurdu?: “33 Yıllar Eskisiyim”

Türkçenin Cümle Yapısı İngilizce Gibi Olsaydı Nasıl Olurdu?: “33 Yıllar Eskisiyim”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.10.2024 - 19:50

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@turkpoliglot adlı Instagram hesabından içerikler üreten Erdem Küçük, Türkçenin İngilizce gibi bir cümle yapısına sahip olması durumunda nasıl cümleler ortaya çıkacağını örneklendirdi.

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Türkçenin cümle yapısı bildiğiniz üzere özne, tümleçler ve yüklem; İngilizcenin ise özne, yüklem ve tümleçler şeklinde.

Türkçenin cümle yapısı bildiğiniz üzere özne, tümleçler ve yüklem; İngilizcenin ise özne, yüklem ve tümleçler şeklinde.

İçerik üreticisi de cümlelerle bu durumu örneklendirdi. Dahası için yorumlarda buluşalım!

İçerik üreticisi de cümlelerle bu durumu örneklendirdi. Dahası için yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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