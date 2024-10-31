Kardeşine Doğum Günü Hediyesi iPhone Alan Abi Sürpriz Anıyla Beğenileri Topladı

@hakansezginel adlı Instagram hesabından içerikler üreten Hakan Sezginel, kız kardeşine doğum için yaptığı sürprizi paylaşmasıyla viral oldu. Kardeşinin istediği telefonu hediye alan içerik üreticisi bizleri de gülümsetti.
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Tatlı kız telefonu görür görmez koşarak abisine sarıldı.
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Onun mutluluğuyla mutlu olan abi kardeşi için unutulmayacak doğum günlerinden birine imza atmıştı.
İşte o anlar 👇
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