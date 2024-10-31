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Kardeşine Doğum Günü Hediyesi iPhone Alan Abi Sürpriz Anıyla Beğenileri Topladı

Kardeşine Doğum Günü Hediyesi iPhone Alan Abi Sürpriz Anıyla Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.10.2024 - 18:16

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@hakansezginel adlı Instagram hesabından içerikler üreten Hakan Sezginel, kız kardeşine doğum için yaptığı sürprizi paylaşmasıyla viral oldu. Kardeşinin istediği telefonu hediye alan içerik üreticisi bizleri de gülümsetti.

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Tatlı kız telefonu görür görmez koşarak abisine sarıldı.

Tatlı kız telefonu görür görmez koşarak abisine sarıldı.

Onun mutluluğuyla mutlu olan abi kardeşi için unutulmayacak doğum günlerinden birine imza atmıştı.

Onun mutluluğuyla mutlu olan abi kardeşi için unutulmayacak doğum günlerinden birine imza atmıştı.

İşte o anlar 👇

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