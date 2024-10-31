Hem İngilizce Hem Türkçe Konuşarak Sosyal Medyada Beğenileri Toplayan Tatlı Kız Kalpleri Eritti

@camerveeee adlı Instagram hesabından dünyalar tatlısı yeğeni Sophia’yı paylaşan Merve adlı içerik üreticisi kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısına ulaştı. Hem İngilizce hem Türkçe konuşan tatlı kız konuşma şekliyle viral olmuştu.