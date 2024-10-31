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Hem İngilizce Hem Türkçe Konuşarak Sosyal Medyada Beğenileri Toplayan Tatlı Kız Kalpleri Eritti

Hem İngilizce Hem Türkçe Konuşarak Sosyal Medyada Beğenileri Toplayan Tatlı Kız Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.10.2024 - 17:11

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@camerveeee adlı Instagram hesabından dünyalar tatlısı yeğeni Sophia’yı paylaşan Merve adlı içerik üreticisi kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısına ulaştı. Hem İngilizce hem Türkçe konuşan tatlı kız konuşma şekliyle viral olmuştu.

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Bir izleyenin bir daha izlediği, adeta bağımlılık yapan videoya beğeniler ve yorumlar yağdı.

Bir izleyenin bir daha izlediği, adeta bağımlılık yapan videoya beğeniler ve yorumlar yağdı.

Sophia’nın “arkadaş” deyişi karşısında tebessüm etmemek imkansızdı.

Sophia’nın “arkadaş” deyişi karşısında tebessüm etmemek imkansızdı.

İşte detaylar 👇

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