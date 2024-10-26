Giriş Kapısı Binanın Birinci Katında Olan İlginç Apartmanda Her Gün Yaşanan O Zorlu Anlar

Sosyal medyada paylaşılmasıyla viral olan bir bina ile karşınızdayız. Oldukça işlek bir caddede yer alan bu binanın giriş kapısı birinci katta. Vietnam’da olan bu binaya gelin birlikte bakalım.
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Ev sahipleri evlerine ulaşabilmek için kabalıktan sıyrılarak merdiven eşliğinde kapıya ulaşıyor.
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İzleyiciler ise bu bina karşısında, etek giyildiğinde, elde poşetler olduğunda ve daha birçok olumsuz etkende ne yapılacağını düşündü.
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