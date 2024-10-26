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Giriş Kapısı Binanın Birinci Katında Olan İlginç Apartmanda Her Gün Yaşanan O Zorlu Anlar

Giriş Kapısı Binanın Birinci Katında Olan İlginç Apartmanda Her Gün Yaşanan O Zorlu Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 17:50

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Sosyal medyada paylaşılmasıyla viral olan bir bina ile karşınızdayız. Oldukça işlek bir caddede yer alan bu binanın giriş kapısı birinci katta. Vietnam’da olan bu binaya gelin birlikte bakalım.

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Ev sahipleri evlerine ulaşabilmek için kabalıktan sıyrılarak merdiven eşliğinde kapıya ulaşıyor.

Ev sahipleri evlerine ulaşabilmek için kabalıktan sıyrılarak merdiven eşliğinde kapıya ulaşıyor.

İzleyiciler ise bu bina karşısında, etek giyildiğinde, elde poşetler olduğunda ve daha birçok olumsuz etkende ne yapılacağını düşündü.

İzleyiciler ise bu bina karşısında, etek giyildiğinde, elde poşetler olduğunda ve daha birçok olumsuz etkende ne yapılacağını düşündü.

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