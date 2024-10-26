Tam da Mama Reyonunda Bebişlerini Emziren Anne Kedi O Anlarıyla İçimizi Isıttı

@lilosko1 adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın, markette yaşadığı şaşkın anlarını paylaşmasıyla kalplerimizi eritti. Tam mama reyonunda, nerede yatması gerektiğini çok iyi bilen dünyalar tatlısı bir aile vardı.
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Tatlı kedi, yavrularını emziriyordu ama kendilerine doğru gelen kişileri görünce raflara doğru kaçtılar.
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Belli ki orayı da kendilerine yer edinmişlerdi. Onların bu güzel anlarını tebessümlerle izledik.
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