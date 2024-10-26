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Tam da Mama Reyonunda Bebişlerini Emziren Anne Kedi O Anlarıyla İçimizi Isıttı

Tam da Mama Reyonunda Bebişlerini Emziren Anne Kedi O Anlarıyla İçimizi Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 16:15

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@lilosko1 adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın, markette yaşadığı şaşkın anlarını paylaşmasıyla kalplerimizi eritti. Tam mama reyonunda, nerede yatması gerektiğini çok iyi bilen dünyalar tatlısı bir aile vardı.

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Tatlı kedi, yavrularını emziriyordu ama kendilerine doğru gelen kişileri görünce raflara doğru kaçtılar.

Tatlı kedi, yavrularını emziriyordu ama kendilerine doğru gelen kişileri görünce raflara doğru kaçtılar.

Belli ki orayı da kendilerine yer edinmişlerdi. Onların bu güzel anlarını tebessümlerle izledik.

Belli ki orayı da kendilerine yer edinmişlerdi. Onların bu güzel anlarını tebessümlerle izledik.

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