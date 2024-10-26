“Polis Olsanız Ne Olur” Diyerek Polis Ekiplerine Silah Çeken Şahıs Anbean Kameralara Yansıdı

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Polis ekiplerine “Hayırdır siz kimsiniz de kelepçe takarak adamı götürüyorsunuz?” diyen şahıs, ekiplere silah çekti.
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Kısa süre içerisinde etkisiz hale getirilen şahıs tutuklanırken, evine yapılan aramada 50 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.
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Hastasıyım böyle paketlemelerin. Umarım 3 gün sonra salmazlar.
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