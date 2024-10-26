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“Polis Olsanız Ne Olur” Diyerek Polis Ekiplerine Silah Çeken Şahıs Anbean Kameralara Yansıdı

“Polis Olsanız Ne Olur” Diyerek Polis Ekiplerine Silah Çeken Şahıs Anbean Kameralara Yansıdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 13:58

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İstanbul Beyoğlu’nda hakkında arama kararı olan şüpheliyi yakalayan polis ekipleri beklenmedik bir durum yaşadı. Şüpheli kelepçe takılarak götürüldüğü esnada arkalarından gelen bir şahıs polis ekiplerine müdahale etmek istedi.

Kaynak: DHA

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Polis ekiplerine “Hayırdır siz kimsiniz de kelepçe takarak adamı götürüyorsunuz?” diyen şahıs, ekiplere silah çekti.

Polis ekiplerine “Hayırdır siz kimsiniz de kelepçe takarak adamı götürüyorsunuz?” diyen şahıs, ekiplere silah çekti.

Kısa süre içerisinde etkisiz hale getirilen şahıs tutuklanırken, evine yapılan aramada 50 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kısa süre içerisinde etkisiz hale getirilen şahıs tutuklanırken, evine yapılan aramada 50 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

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arif ışık

Hastasıyım böyle paketlemelerin. Umarım 3 gün sonra salmazlar.

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