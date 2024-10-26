Polonya'da Bir İlke İmza Attı! Gazetecileri İşten Çıkarttı: Yapay Zeka ile Yayın Yapmaya Başladı
Polonya'da Bir İlke İmza Attı! Gazetecileri İşten Çıkarttı: Yapay Zeka ile Yayın Yapmaya Başladı
Polonya’da yayın yapan bir radyo kanalı gazetecileri işten çıkartıp, dikkat çeken bir hamle de bulundu. Radyo kanalı, artık yapay zeka ile yayın yapmaya karar verdiğini açıkladı.
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Kanalın bu uygulaması Polonya'daki ilk deney olarak duyuruldu.
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Polonya'da Krakow merkezli OFF Radio, gazetecileri işten çıkarttı. Bununla da kalmayan OFF Radio, yapay zeka ile yayın yapmaya başladı. Uygulama ülke genelinde tartışmaya neden oldu.
Hafta başında yayına giren kanal "gazetecilerin sanal karakterler olarak yapay zeka ile üretildiği Polonya'daki ilk deney" olduğunu duyurdu. İstasyon, üç yapay avatarın özellikle genç dinleyicilere ulaşmayı hedeflediğini ve kültürel, sanatsal ve sosyal konularda, konuşmalar yaptığına dikkat çekti. İstasyonun yöneticisi Marcin Pulit, "Yapay zeka medya, radyo ve gazetecilik için bir fırsat mı yoksa tehdit mi? Bu soruya yanıt arayacağız" dedi.
Demski, Çarşamba sabahına kadar 15 binden fazla kişinin imza verdiğini ve yüzlerce kişiden, özellikle de gençlerden bu deneye konu olmak istemediklerini belirten geri dönüşler aldığını açıkladı. İstasyonun yöneticisi Pulit ise gazetecilerin yapay zekâ nedeniyle işten çıkarılmadığını, dinleyici sayısının neredeyse sıfır olduğu için böyle bir adım attıklarını savundu.
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