Görüş Bildir
Haberler
Video
Oğuzhan Alpdoğan Bu Sefer de Beyaz Eşya Alırken Mutlaka Yaşanan O Anı Canlandırdı!

Oğuzhan Alpdoğan Bu Sefer de Beyaz Eşya Alırken Mutlaka Yaşanan O Anı Canlandırdı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 14:58

İçerik Devam Ediyor

Her videosuyla bizleri güldürmeyi başaran Oğuzhan Alpdoğan, daha hangi karakteri canlandırabilir ki dedikçe yeni bir içerikle karşımıza çıkıyor. Gözlem gücü deyince kendisinden daha iyisi yok desek abartmış olmayız. Gelin şimdiki videosuna brilikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkenin sosyoloğu olarak tanınan Alpdoğan şimdiyse beyaz eşya alınırken yanında bir şeyler satmak isteyen satış görevlisini canlandırdı.

Ülkenin sosyoloğu olarak tanınan Alpdoğan şimdiyse beyaz eşya alınırken yanında bir şeyler satmak isteyen satış görevlisini canlandırdı.

Yine ağzından çıkan her şey kelimesi kelimesine gerçeklerin birebiriydi.

Yine ağzından çıkan her şey kelimesi kelimesine gerçeklerin birebiriydi.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın