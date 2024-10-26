Oğuzhan Alpdoğan Bu Sefer de Beyaz Eşya Alırken Mutlaka Yaşanan O Anı Canlandırdı!

Her videosuyla bizleri güldürmeyi başaran Oğuzhan Alpdoğan, daha hangi karakteri canlandırabilir ki dedikçe yeni bir içerikle karşımıza çıkıyor. Gözlem gücü deyince kendisinden daha iyisi yok desek abartmış olmayız. Gelin şimdiki videosuna brilikte bakalım.