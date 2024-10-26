Oğuzhan Alpdoğan Bu Sefer de Beyaz Eşya Alırken Mutlaka Yaşanan O Anı Canlandırdı!

Her videosuyla bizleri güldürmeyi başaran Oğuzhan Alpdoğan, daha hangi karakteri canlandırabilir ki dedikçe yeni bir içerikle karşımıza çıkıyor. Gözlem gücü deyince kendisinden daha iyisi yok desek abartmış olmayız. Gelin şimdiki videosuna brilikte bakalım.
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Ülkenin sosyoloğu olarak tanınan Alpdoğan şimdiyse beyaz eşya alınırken yanında bir şeyler satmak isteyen satış görevlisini canlandırdı.
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Yine ağzından çıkan her şey kelimesi kelimesine gerçeklerin birebiriydi.
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