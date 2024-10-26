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Diyarbakırlı Vatandaş Şikayetini Yetkililer Yerine Kerimcan Durmaz’a İletti: “O İsteyince Hemen Yapıyorlar”

Diyarbakırlı Vatandaş Şikayetini Yetkililer Yerine Kerimcan Durmaz’a İletti: “O İsteyince Hemen Yapıyorlar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 13:27

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Kerimcan Durmaz geçtiğimiz günlerde Diyarbakır seyahatini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Durmaz tarihi surlarda gezdikleri esnada korkuluk olmadığı için güvenlik önlemi alınması adına yetkililere seslenmişti.

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Durmaz’ın korkuluk yaptırılması gerektiğini söylemesiyle birlikte kısa sürede yapıldığını gören Diyarbakırlı vatandaş ise şikayetini Durmaz’a iletmek istedi.

Durmaz’ın korkuluk yaptırılması gerektiğini söylemesiyle birlikte kısa sürede yapıldığını gören Diyarbakırlı vatandaş ise şikayetini Durmaz’a iletmek istedi.

“O isteyince yapılıyor” dedi çarşının yer aldığı sokağa aydınlatma yapılmasını istedi.

“O isteyince yapılıyor” dedi çarşının yer aldığı sokağa aydınlatma yapılmasını istedi.

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Murat Alanyurt

ülkede ...... makbul

Cindirella Man

Çıkınca artık Apo ya söylersin