Diyarbakırlı Vatandaş Şikayetini Yetkililer Yerine Kerimcan Durmaz’a İletti: “O İsteyince Hemen Yapıyorlar”

Kerimcan Durmaz geçtiğimiz günlerde Diyarbakır seyahatini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Durmaz tarihi surlarda gezdikleri esnada korkuluk olmadığı için güvenlik önlemi alınması adına yetkililere seslenmişti.
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Durmaz’ın korkuluk yaptırılması gerektiğini söylemesiyle birlikte kısa sürede yapıldığını gören Diyarbakırlı vatandaş ise şikayetini Durmaz’a iletmek istedi.
“O isteyince yapılıyor” dedi çarşının yer aldığı sokağa aydınlatma yapılmasını istedi.
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ülkede ...... makbul
Çıkınca artık Apo ya söylersin