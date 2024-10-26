Online Oyunda Tanışan Çocukların 3 Yılın Ardından Buluştuğu Anlar Tebessüm Ettirdi

Çocukların online oyunlarla arkadaşlıklar kurduklarına tanıklık edebiliyoruz. Kimi zaman bu online arkadaşlıklar gerçek hayata taşınamasa da şans kimilerinin yüzüne gülebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu iki dünyalar tatlısı çocuk da aslında 3 yıldır oynadıkları online oyun sayesinde tanışıyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 yılın ardından ise yaptıkları bir planla birlikte ilk kez yüz yüze görüşüyorlar. Onların bu heyecanı ve sevincini izlerken tebessüm etmemek elde değil.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın