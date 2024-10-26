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Online Oyunda Tanışan Çocukların 3 Yılın Ardından Buluştuğu Anlar Tebessüm Ettirdi

Online Oyunda Tanışan Çocukların 3 Yılın Ardından Buluştuğu Anlar Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 12:43

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Çocukların online oyunlarla arkadaşlıklar kurduklarına tanıklık edebiliyoruz. Kimi zaman bu online arkadaşlıklar gerçek hayata taşınamasa da şans kimilerinin yüzüne gülebiliyor.

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Bu iki dünyalar tatlısı çocuk da aslında 3 yıldır oynadıkları online oyun sayesinde tanışıyorlar.

Bu iki dünyalar tatlısı çocuk da aslında 3 yıldır oynadıkları online oyun sayesinde tanışıyorlar.

3 yılın ardından ise yaptıkları bir planla birlikte ilk kez yüz yüze görüşüyorlar. Onların bu heyecanı ve sevincini izlerken tebessüm etmemek elde değil.

3 yılın ardından ise yaptıkları bir planla birlikte ilk kez yüz yüze görüşüyorlar. Onların bu heyecanı ve sevincini izlerken tebessüm etmemek elde değil.

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