Sokak Röportajında Vatandaşlara Terörist Başı Öcalan Soruldu: “Derin İşler Yorum Yapmak İstemiyorum”

Geçtiğimiz hafta Devlet Bahçeli’nin yaptığı konuşmanın ardından Öcalan gündemde olmaya devam ediyor. @aloskegang adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi de vatandaşlara Öcalan’ın serbest bırakılıp bırakılmaması hakkında soru yöneltti.
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Mikrofon uzatılan vatandaşlardan biri, “Serbest bırakılması doğru değil de, derin işler var bilemiyorsun. Yorum yapmıyorum bu konu hakkında.” dedi
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Ardından ise “Biz de deriniz, bizi de öyle şey yapma.” sözlerini de ekledi.
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