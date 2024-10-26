Sokak Röportajında Vatandaşlara Terörist Başı Öcalan Soruldu: “Derin İşler Yorum Yapmak İstemiyorum”

Pendik'te Kaldırımda Yürüyen Bir Kadın ve 2 Yaşındaki Oğlunun Üzerine İnşaattan Harç Döküldü

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Murat Soner'den Daha Fazla Murat Soner'e Benzediği Taklit Videosu ile Güldürdü