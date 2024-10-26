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Sokak Röportajında Vatandaşlara Terörist Başı Öcalan Soruldu: “Derin İşler Yorum Yapmak İstemiyorum”

Sokak Röportajında Vatandaşlara Terörist Başı Öcalan Soruldu: “Derin İşler Yorum Yapmak İstemiyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 11:07

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Geçtiğimiz hafta Devlet Bahçeli’nin yaptığı konuşmanın ardından Öcalan gündemde olmaya devam ediyor. @aloskegang adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi de vatandaşlara Öcalan’ın serbest bırakılıp bırakılmaması hakkında soru yöneltti.

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Mikrofon uzatılan vatandaşlardan biri, “Serbest bırakılması doğru değil de, derin işler var bilemiyorsun. Yorum yapmıyorum bu konu hakkında.” dedi

Mikrofon uzatılan vatandaşlardan biri, “Serbest bırakılması doğru değil de, derin işler var bilemiyorsun. Yorum yapmıyorum bu konu hakkında.” dedi

Ardından ise “Biz de deriniz, bizi de öyle şey yapma.” sözlerini de ekledi.

Ardından ise “Biz de deriniz, bizi de öyle şey yapma.” sözlerini de ekledi.

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