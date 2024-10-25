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Aldatıldığından Şüphenelerek Baskına Giden Kadın O Anları Anlattı

Aldatıldığından Şüphenelerek Baskına Giden Kadın O Anları Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 15:48

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Kimi zaman hislerimizin bize işlerin yolunda gitmediğine dair mesajlar verdiğini anlayabiliyoruz. @ayssun96 adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın da hislerine güvenmeyi tercih edenlerden oldu ve eski erkek arkadaşının onu aldattığından emin olmak için yola koyuldu.

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Genç kadın eski erkek arkadaşının evine gitmiş evde olmayınca ise kapıda beklemeye başlamıştı.

Genç kadın eski erkek arkadaşının evine gitmiş evde olmayınca ise kapıda beklemeye başlamıştı.

Ve birkaç saatin sonunda eski erkek arkadaşı taksiden bir başka kadınla inmişti. Sonrasında yaşananlar ise sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Ve birkaç saatin sonunda eski erkek arkadaşı taksiden bir başka kadınla inmişti. Sonrasında yaşananlar ise sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

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