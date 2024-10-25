Aldatıldığından Şüphenelerek Baskına Giden Kadın O Anları Anlattı

Kimi zaman hislerimizin bize işlerin yolunda gitmediğine dair mesajlar verdiğini anlayabiliyoruz. @ayssun96 adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın da hislerine güvenmeyi tercih edenlerden oldu ve eski erkek arkadaşının onu aldattığından emin olmak için yola koyuldu.
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Genç kadın eski erkek arkadaşının evine gitmiş evde olmayınca ise kapıda beklemeye başlamıştı.
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Ve birkaç saatin sonunda eski erkek arkadaşı taksiden bir başka kadınla inmişti. Sonrasında yaşananlar ise sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
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