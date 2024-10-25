Aldatıldığından Şüphenelerek Baskına Giden Kadın O Anları Anlattı

Kimi zaman hislerimizin bize işlerin yolunda gitmediğine dair mesajlar verdiğini anlayabiliyoruz. @ayssun96 adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın da hislerine güvenmeyi tercih edenlerden oldu ve eski erkek arkadaşının onu aldattığından emin olmak için yola koyuldu.