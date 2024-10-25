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Aşiret Düğününde Dudak Uçuklatan Meblağ: “Sabahtan Beri Sayıyoruz Sayıyoruz Bitmiyor”

Aşiret Düğününde Dudak Uçuklatan Meblağ: “Sabahtan Beri Sayıyoruz Sayıyoruz Bitmiyor”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 14:38

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Hakkari Kırıkdağ’da Necman Ağa adlı kişinin oğlunun düğününde takılan takılar ve paraların toplamı ağızları açık bıraktı. Jirki aşiretine ait olan düğünden görüntüler yeniden gündeme geldi.

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@asiret_medyasi0 adlı TikTok hesabından paraların sayıldığı anlar paylaşıldı.

@asiret_medyasi0 adlı TikTok hesabından paraların sayıldığı anlar paylaşıldı.

5 milyon 300 bin TL para, 1 milyon TL değerinde altın, geline de 4.5 milyon TL değerinde takı takıldığını aktarıldı.

5 milyon 300 bin TL para, 1 milyon TL değerinde altın, geline de 4.5 milyon TL değerinde takı takıldığını aktarıldı.

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