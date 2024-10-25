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Nusret’in Etkisi Mekanlarda Devam Ediyor: Servis Şekliyle Akıllara Durgunluk Veren “Nusret Yan Çar”

Nusret’in Etkisi Mekanlarda Devam Ediyor: Servis Şekliyle Akıllara Durgunluk Veren “Nusret Yan Çar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 13:00

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Nusret Gökçe’nin mekanlarında yaptığı servis şovlarını özellikle ilk çıkış zamanlarında her sosyal medya platformunda görüyorduk. Şimdiyse Nusret Gökçe’ye benzer bir kombinle servis yapan kişi sosyal medyanın gündeminde.

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Meşhur havuç dilim baklavayı şov yaparak servis eden kişi, önce müşterinin ellerine kola koydu.

Meşhur havuç dilim baklavayı şov yaparak servis eden kişi, önce müşterinin ellerine kola koydu.

Ardından ise çatalla bir dilim verdi. İzleyiciler ise yorumlarda buluşarak goygoya vurdu.

Ardından ise çatalla bir dilim verdi. İzleyiciler ise yorumlarda buluşarak goygoya vurdu.

İşte detaylar 👇

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