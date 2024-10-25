Çocuklarının Bezini Değiştirirken Eşine Yaptığı Şakayla Midesini Kaldıran Kadın Kahkahaları Topladı

@sevketrozelinda adlı TikTok hesabından eşi ve çocuğuyla içerikler üreten kadın, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımıyla etkileşimleri topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kadın şakayı yapabilmek için bebek bezine nutella sürmüş ve bebeğinin altını değiştirmeye gitmişti.
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Ortamı kurduktan sonra bebek bezinden nutellayı yiyen kadının eşi kısa süreli bir mide fesadı yaşadı. Öğürmelerine engel olamayan adam izleyenleri de güldürdü.
İşte o anlar 👇
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