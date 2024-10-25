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Çocuklarının Bezini Değiştirirken Eşine Yaptığı Şakayla Midesini Kaldıran Kadın Kahkahaları Topladı

Çocuklarının Bezini Değiştirirken Eşine Yaptığı Şakayla Midesini Kaldıran Kadın Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 10:56

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@sevketrozelinda adlı TikTok hesabından eşi ve çocuğuyla içerikler üreten kadın, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımıyla etkileşimleri topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kadın şakayı yapabilmek için bebek bezine nutella sürmüş ve bebeğinin altını değiştirmeye gitmişti.

Kadın şakayı yapabilmek için bebek bezine nutella sürmüş ve bebeğinin altını değiştirmeye gitmişti.

Ortamı kurduktan sonra bebek bezinden nutellayı yiyen kadının eşi kısa süreli bir mide fesadı yaşadı. Öğürmelerine engel olamayan adam izleyenleri de güldürdü.

Ortamı kurduktan sonra bebek bezinden nutellayı yiyen kadının eşi kısa süreli bir mide fesadı yaşadı. Öğürmelerine engel olamayan adam izleyenleri de güldürdü.

İşte o anlar 👇

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